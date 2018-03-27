Home Salute Viagra compie gli anni: da medicina del cuore a cura per l'erezione

di Redazione 27/03/2018

Il Viagra nasceva 20 anni fa ( il citrato di sildenafil) per curare i disturbi del cuore. Il famoso farmaco a base di sildenafil, aveva lo scopo di curare i disturbi cardiaci causati da malattie cardiache come l’angina pectoris. Il medicinale è venduto in compresse blu a forma di diamante e fu messo in commercio per la prima volta nel 1986 senza avere molto successo. Storia del viagra La pillola blu ebbe come primo scopo quello di curare i disturbi per il cuore e l'erezione era un effetto collaterale. All'inizio infatti, il sildenafil non era usato per curare le disfunzioni erettili. Dopo l’insuccesso dei test sull’angina pectoris, si scoprì che il nuovo medicinale aveva tra i tanti effetti collaterali, quello che riguardava l’aumento delle erezioni. Il primo brevetto del sildenafil risale, infatti, al 1996 e soltanto il 27 marzo 1998 il viagra riuscì a ricevere l’approvazione dalla FDA per la cura della disfunzione erettile. Viagra, ecco la fama della pillola blu Il viagra attualmente è noto in tutto il mondo perché cura la disfunzione erettile causata da situazioni organiche o psicogene. Il farmaco deve essere assunto circa un'ora prima del rapporto sessuale a stomaco vuoto e le dosi di farmaco da assumere cambiano dai 25 ai 100 mg. Come tutti i farmaci, anche la famosa pillolina blu ha degli effetti collaterali; tra i più comuni ci sono i possibili disturbi cardiovascolari, la diarrea, la congestione nasale e la cefalea. Ecco perché, prima di decidere di assumere il farmaco, è bene consultare un esperto che possa esaminare la storia clinica del soggetto che desidera aiutarsi con la pillolina . Per quanto riguarda l'Italia, è il secondo paese europeo per il consumo di Viagra, il primato spetta all’Inghilterra. In 18 anni di vendita, sono state acquistate ben 86 milioni di pillole blu. Inoltre, anche se il brevetto per l’Italia è scaduto il 22 giugno 2013, sono reperibili per l’acquisto, nel mercato italiano, i medicinali equivalenti contenenti sildenafil.

