Uomini e Donne, Ruben di Temptation Island 2017 nuovo tronista a settembre?

Da: potrebbe essere il futuro diilsulla buona strada per tornare single, non per scelta della sua fidanzata, la quale lo continua a denigrare paragonandolo ai vari tentatori e agli uomini delle sue amiche (perché sono a capo di un’azienda). Il gossip è bello perché un giorno salta fuori una news, e un altro tutto il contrario di tutto: non è dato sapersi come è finita l’avventura in Sardegna nel popolare show condotto da Filippo Bisciglia, ma a quanto sembra, Maria De Filippi dopo i variè intervenuta in suo soccorso, come solosa fare. Vedremo il giovane di Bergamo seduto sula settembre? Ruben deve poter conoscere una ragazza alla sua altezza e che sappia amarlo come si merita: Francesca Baroni è nel mirino del popolo del web sin dalla, in quanto nonostante abbia accanto un uomo che straveda per lei, non sembra soddisfatta del comportamento tenuto con le tentatrici e nel villaggio in generale: la seconda puntata in onda suè stata la conferma, in quanto ha dichiarato che non ci sta a fare la figura della polla che sta con un pollo, visto che si è fatto spalmare la crema solare da Francesco piuttosto che farsi toccare dalle ragazze e preferisce stare in disparte. Al contrario di Francesca, la quale non disdegna la compagnia maschile. Ma il tiro mancino può arrivare da un momento all’altro, ovvero Ruben che potrebbe chiedere il confronto davanti ale dargli il benservito. Che smacco sarebbe per la capricciosa e volubile Francesca Baroni se Ruben Invernizzi, da semplice ragazzo bergamasco e impiegato, dopodiventasse il nuovodia settembre? Francesca si mangerebbe le mani o si sentirebbe sollevata? Ci toccherà attendere la fine dell’, e comunque l’ultima puntata del reality, per capire se la cosa sia davvero fattibile.ha 26 anni ed è alto circa 178 centimetri. Nato e cresciuto a Bergamo, è attualmente un dipendente di un’azienda che produce caschi per motorini e motociclette. Vorrebbe laurearsi e sta prendendo in considerazione l’idea di iscriversi all’università. Durante il suo tempo libero, gioca a pallavolo, la squadra del suo paese.