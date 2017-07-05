La tentatrice Simona Solimeno dopo Temptation Island: la giustificazione su Instagram
Piovono le critiche per Simona Solimeno, l'ex tentatrice di Riccardo Gismondi a Temptation Island 2017. La ragazza, diventata amica di Camilla Mangiapelo dopo il loro percorso a Uomini e Donne, è stata aggredita dai alcuni fan che l'hanno accusata di essere complottista. Simona Solimeno però ha deciso di rompere il silenzio e giustificarsi su Instagram. Simona Solimeno è una delle poche tentatrici che non è piaciuta al pubblico italiano. La ragazza ha cercato di indurre in tentazione Riccardo Gismondi, facendo così infuriare Camilla Mangiapelo. Secondo alcuni gossip sembrerebbe addirittura che le due ex corteggiatrici abbiano anche litigato dopo la fine della loro esperienza a Temptation Island. L'atteggiamento di Simona Solimento, soprattutto dai fan della coppia è stato giudicato "sleale" nei confronti della sua amica. (Ndr. Ricordiamo anche che Simona e Camilla si sono conosciute a Uomini e Donne quando Riccardo Gismondi e Claudio D'Angelo erano tra i tronisti). Terminata la puntata di Temptation Island ecco che per la tentatrice Simona Solimeno cominciano a piovere critiche e insulti su Instagram. Sostanzialmente sul web sono nati due schieramenti di parte, uno pro Simona e l'altro ovviamente contro. A difendere Simona Solimeno su Instagram è stato uno dei suoi follower. La persona in questione sostiene che l'atteggiamento di Simona Solimeno non è da criticare, anzi... La ragazza, secondo il fan, ha agito nell'interesse della coppia. Bloccando Riccardo ha fatto si che le altre tentatrici mollassero la presa. Questa tesi effettivamente potrebbe trovare un riscontro nel momento in cui ha rassicurato l'ex tronista sui sentimenti della fidanzata. Leggendo il commento Simona Solimeno nell'immediato ha ringraziato il fan scrivendo: "Finalmente qualcuno che ha capito".
