Uomini e Donne, Sabrina Ghio contro Nicolò Fabbri: i corteggiatori fanno gruppo?

Redazione Avatar

di Redazione

09/10/2017

Uomini e Donne è attualmente in onda su Canale 5, che assisteremo finalmente alla fatidica lite di Sabrina Ghio contro Nicolò Fabbri? Secondo la tronista infatti i suoi corteggiatori da tempo fanno gruppo.

Uomini e Donne Sabrina Ghio furiosa

Sabrina Ghio fin dal suo ingresso a Uomini e Donne si è dimostrata una donna dal temperamento parecchio irruento, ma soprattutto con le idee ben chiare. La tronista a inizio programma non ha avuto tanti problemi a dichiarare il suo interesse verso Mattia Marciano, successivamente sfumato. In queste settimane comunque sia il percorso di Sabrina Ghio sembra prendere forma, anche se al momento non è ben chiaro il destino che la tronista ha riservato a Nicolò Rainoldo.... Anche se la ballerina di Amici in questi giorni pare sia particolarmente furiosa, come mai?

Uomini e Donne Sabrina Ghio contro Nicolò Fabbri

In queste settimane abbiamo avuto modo di vedere come l'attenzione di Sabrina Ghio fosse stata catturata da Nicolò Rainoldo. Il corteggiatore però non ha avuto alcun tipo di problema a sparare a zero sulla ballerina, affermando di non esser stato colpito come immaginava, allora come mai continuare il percorso con Sabrina? In questo frangente per pare che Nicolò Fabbri sia riuscito a scatenare l'ira di Sabrina Ghio. Secondo alcune fonti il ragazzo avrebbe organizzato una serata in discoteca insieme agli altri corteggiatori. La cosa però non è piaciuta assolutamente a Sabrina Ghio, pronta a far guerra a Nicolò Fabbri.

Uomini e Donne, la nuova fiamma di Sabrina Ghio

Sabrina Ghio sembra comunque essersi allontanata un po' da Nicolò Rainoldo, i fan di Uomini e Donne hanno esclamato un "finalmente" anche sui social. In questi giorni l'attenzione della ragazza però sarebbe stata catturata da una nuova fiamma, ovvero Simone che ha successivamente deciso di portare in esterna. Che Sabrina Ghio sia pronta a fare scacco matto alla squadra di corteggiatori?
