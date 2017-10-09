Studente si lancia dalla finestra a Ventimiglia: è Blue Whale?

Una news incredibile dell'ultima ora arriva da Ventimiglia in provincia di Genova dove uno studente ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra della scuola. Prima di farlo avrebbe chiesto ad un compagno di riprendere tutto con il telefonino.

Choc a Ventimiglia, tentato suicidio a scuola

Un ragazzo di 16 anni iscritto ad un corso per operatore elettrico del Centro Professionale per l'impiego di Ventimiglia oggi ha tentato il suicidio. L'adolescente ha fatto un volo di circa 6 metri ma le sue condizioni, stando a quanto riporta Fanpage, non sarebbero gravi. Dopo il folle gesto è stato trasportato in ospedale con 'codice giallo'.

I fatti sono avvenuti intorno alle 12,15 circa, durante l'intervallo. L'insegnante si era allontanato per fare delle fotocopie ed è proprio in quel momento che l'adolescente ne ha approfittato. Prima di lanciarsi dalla finestra, il 16enne ha chiesto all'amico di riprendere tutto con il cellulare. Sulle ragioni del gesto ci sono delle indagini in corso ma alcuni testimoni hanno riferito che il ragazzo voleva avere un 'attimo di gloria'.

Ventimiglia, nuovo caso di Blue Whale?

Dopo il tentato suicidio di oggi si torna a parlare del Blue Whale, il gioco russo che suggestiona i ragazzi e li induce a compiere una serie di azioni, tra cui il suicidio. Sempre secondo quanto riporta Fanpage, il compagno di classe dell'adolescente ha tentato di dissuaderlo ed è corso ad avvertire l'insegnante. Nonostante il volo di sei metri è rimasto cosciente e ha riportato solo dei traumi, infatti si è rialzato velocemente. Ora la polizia indaga sul caso e sulla vita dell'adolescente per capire se il ragazzo ha partecipato alla sfida del Blue Whale oppure se voleva davvero diventare 'famoso' tentando il suicidio.