Uomini e Donne Tina Cipollari già contro Sabrina Ghio?

di Redazione 01/09/2017

Uomini e Donne inizia già con uno scontro? Secondo alcuni rumors Tina Cipollari non si sarebbe creata molti problemi a scagliarsi contro Sabrina Ghio. Uomini e Donne Tina Cipollari e Sabrina Ghio in guerra? Maria De Filippi ha appena iniziato le registrazioni di Uomini e Donne, sia per quanto riguarda il trono classico che l'over. Per la gioia dei fan alcuni rumors vedono come protagonista Tina Cipollari, anche se l'arrivo di Mario Serpa come opinionista non scongiura l'addio al programma della vamp. Tina Cipollari avrebbe già trovato il suo bersaglio preferito ovvero la bellissima Sabrina Ghio. Le due donne dunque sono già sulla scia di guerra? Uomini e Donne tra fuoco e fiamme per via di Tina Cipollari e Sabrina Ghio? Anche quest'anno la stagione di Uomini e Donne si prospetta particolarmente movimentata. Nei giorni scorsi Maria De Filippi ha presentato come tronisti Mattia Marciano, Alex Migliorini, Paolo Crivellin e Sabrina Ghio... Infatti sarebbe proprio la donna trentaduenne ad aver attirato l'attenzione di Tina Cipollari, qualcuno parla addirittura di fuoco e fiamme ma al momento nessuna news viene confermata. Maria De Filippi però nel corso delle ultime ore ha cercato di tranquillizzare i fan del programma su le due donne, che Tina Cipollari abbia trovato in Sabrina Ghio una nuova amica o una nuova Gemma? Tina Cipollari e Sabrina Ghio a Uomini e Donne, ecco la verità Nell'arco delle passate ore Maria De Filippi ha spiegato che al momento tra Tina Cipollari e Sabrina Ghio non è nato un rapporto conflittuale. Secondo la padrona di casa a Uomini e Donne non si respira nessuna aria di guerra, anzi... Tina Cipollari e Sabrina Ghio hanno un carattere molto prorompente, ma questo potrebbe permettere loro di diventare molto amiche. Per avere una prima conferma di quanto detto però non ci resta che aspettare l'inizio ufficiale di Uomini e Donne.

