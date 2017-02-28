Home Attualità Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni: un altro tronista abbandonerà il programma

Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni: un altro tronista abbandonerà il programma

di Redazione 28/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Uomini e Donne era iniziato con tre tronisti: Luca Onestini, Manuel Vallicella e Sonia Lorenzini avevano fatto il loro esordio solo a gennaio, ma già a metà febbraio, due hanno dato forfait. Manuel ha abbandonato di sua spontanea volontà e Sonia ha scelto anticipatamente (o, secondo i gossip, perché costretta). Sarebbe rimasto Luca Onestini, ma il suo percorso al Trono Classico UeD sembra non riuscire a partire, soprattutto dopo ll’arrivo del nuovo tronista Marco Cartasegna. Le anticipazioni non sono rosee per lui: anche Luca abbandonerà il programma condotto da Maria De Filippi? Luca Onestini sarà il prossimo tronista che abbandonerà Uomini e Donne? Il modello e imprenditore Marco Cartasegna ha infatti puntato la bellissima corteggiatrice italo-americana Soleil Anastasia Sorgè, la quale ha accettato di uscire con il nuovo protagonista del Trono Classico di UeD per un caffè, mandando su tutte le furie l’ex Mister Italia e scatenando la rissa negli studi Elios a Roma, davanti a un pubblico e a una Maria De Filippi basiti. Le anticipazioni non mentono: Luca Onestini abbandonerà il Trono Classico di Uomini e Donne? Soleil Anastasia Sorgè sembra decisa a lasciare il programma, in quanto l’ex Mister Italia pare sia interessato solo al suo fisico e lei non ci sta ad essere esibita come una sorta di trofeo, e l’iniziale interesse per Giulia Latini sembra definitivamente scemato. L’ex Mister Italia ha le ore contate a UeD?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp