C’è Posta per Te, la verità sulla madre che rifiuta il figlio: retroscena dietro il gelo

di Redazione 28/02/2017

Si torna a parlare di una storia che ha letteralmente indignato l’Italia: chi segue abitualmente il programma del sabato sera di Canale 5, C’è Posta Per Te, durante l’ultima puntata è andata in onda una storia che ha commosso e scandalizzato addirittura la imperturbabile Maria De Filippi. Negli anni, la moglie di Maurizio Costanzo ne ha sentite di storie assurde e ne ha viste parecchie, ma niente è paragonabile alla madre Nunzia che, dopo aver abbandonato i due figli con un sms tre anni fa, in puntata non ha mostrato che gelo davanti al figlio Christian che l’ha cercata. In realtà, ci sarebbero dei retroscena da brividi dietro lo sguardo impassibile e gelido della donna. Lo strano comportamento della donna a C’è Posta Per Te non ha convinto il pubblico: se non fosse stato per l’intervento provvidenziale di Maria De Filippi, la quale ha detto al giovane che avrebbe volentieri detto a sua madre cosa pensava di lei, la donna non avrebbe neanche aperto la busta, nonostante il pianto disperato del figlio Christian. Questa signora sembrava un robot, vista la totale assenza di empatia e di sentimenti nei confronti del sangue del suo sangue. Ma i retroscena dietro il suo gelo sono veramente terribili. La frase che fa pensare a dei retroscena dietro al gelo della donna di ghiaccio di C’è Posta Per Te fa pensare che la stessa sia stata vittima di violenza : quel Li ho cresciuti come se fossero figli miei di Nunzia detto a Maria De Filippi ha fatto intendere alla conduttrice e ai telespettatori che i ragazzi non fossero figli naturali della donna o che fossero frutto di violenze inconfessabili. Si spiegherebbe anche come mai questa madre abbia abbandonato i due figli con un sms tre anni fa, nonostante uno di essi fosse ancora minorenne.

