Uomini e donne trono classico gossip: Desirée Popper e Manfredi del Gf sono stati fidanzati?

La tronista di Uomini e donne Desirée Popper è arrivata da pochissimo al trono classico ma non è una sconosciuta. Desirée infatti è un volto noto al grande pubblico per via della partecipazione al Grande Fratello, la tronista inoltre ha cercato di approdare sull’Isola dei Famosi ed. 2017 ma il pubblico ha preferito Giulia Calcaterra alla brasiliana. Come spesso accade a Mediaset i volti vengono ‘riciclati’ e così Desirée Popper è arrivata sul trono di Uomini e donne.

Molti telespettatori non sono convinti della sincerità della nuova tronista che non brilla certo per simpatia. A nutrire dei forti sospetti nei confronti di Desirée Popper anche personaggi del piccolo schermo, come Domenico Manfredi del Grande Fratello. L’ex gieffino è stato intervistato da Il Vicolo delle News sul presunto flirt con Desirée Popper poco prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi. La coppia era stata paparazzata in teneri atteggiamenti dietro le quinte degli studi Mediaset. Domenico Manfredi del Gf non sapeva che Desirée Popper era al televoto e grazie al supporto delle sue fan che hanno letto i gossip sul loro flirt ha superato la prima selezione. L’ex gieffino le ha inviato un sms chiedendole spiegazioni ma la Popper non ha risposto e poco dopo, Manfredi l’ha vista sul trono classico di Uomini e donne.

Desirée Popper e Domenico Manfredi non hanno avuto nessun flirt, la tronista potrebbe averlo ‘usato’ solo per arrivare all’Isola dei Famosi 2017. Nonostante il sospetto, l’ex gieffino non serba rancore e aspetta che l’esperienza al trono classico di Uomini e donne si concluda per avere un chiarimento. Chissà come andrà a finire! Continuate a seguire i nostri gossip sulla trasmissione di Maria De Filippi per scoprirlo.