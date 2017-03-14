Gossip Belen Rodriguez indossa l'anello di Stefano De Martino e canta Emma, casualità?
di Redazione
14/03/2017
Belen Rodriguez torna ad essere illuminata dai riflettori del gossip! La showgirl ha ripreso ad indossare l'anello dell'ex marito Stefano De Martino ma non solo... Un video la mostra mentre canta una canzone di Emma Marrone, provocazione o casualità? Dal 27 febbraio 2017 Belen Rodriguez non ha più pubblicato una foto con Andrea Iannone, che tra l'altro sarebbe anche tornato ai suoi impegni lavorativi in giro per il mondo, ma questo basterebbe a far tornare l'ombra di Stefano De Martino? La risposta a questa domanda è rappresentata da un anello, lo stesso che il ballerino aveva relato tempo fa alla showgirl... Ebbene si, Belen Rodriguez è tornata ad indossare un gioiello particolarmente prezioso per lei, esibendolo con molta nochalance anche nella vita di tutti i giorni. Per avere la conferma di quanto detto sarà sufficiente collegarsi nel profilo Instagram della Rodriguez. Sembrerebbe infatti che la showgirl stia indossando il prezioso anello regalatole da Stefano De Martino già da qualche giorno, mettendolo in mostra con un bel primo piano sulle storie Instagram (Ndr. Foto pubblicate solo per 24 ore). Che sia un'esplicito richiamo per dire che tra le e De Martino sia tornato il sereno? La reale situazione tra Belen e Stefano continua a restare fortemente ambigua al punto che non qualcuno affermerebbe che i due non si siano mai lasciati, dunque la relazione con Andrea Iannone sarebbe un fake? I sostenitori della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sperano infatti che la pubblicazione della foto insieme a l'anello non sia un caso, ma un chiaro messaggio di riconciliazione. Le indiscrezioni del gossip però non finiscono qui... Guardando con attenzione il profilo Instagram di Belen si nota che questa ha pubblicato un nuovo video con Santiago, il che non è una grandissima novità, però ci sarebbe qualcosa di più che fa riferimento proprio a Emma Marrone. Il filmato, il quale sarebbe stato girato da qualcuno molto vicino alla showgirl, mostra Belen Rodriguez e il figlio mentre ballano e cantano sulle note di Libre, la canzone di Alvaro Soler e Emma Marrone. A questo punto i follower di Emma si chiedono se il gesto è frutto di una strana casualità o una provocazione per la cantante salentina, dato che spesso si anche parlato di un possibile avvicinamento con Stefano De Martino?
