Uomini e donne trono classico: tensione tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Tensione in studio a Uomini e donne. Protagonisti Paolo e Angela del Trono Classico. La corteggiatrice si è fatta negare quando il tronista è andato a Caserta.

Anticipazioni trono classico UeD oggi

Nella nuova puntata di Uomini e donne che andrà in onda questo pomeriggio il protagonista sarà Paolo Crivellin. Il tronista è uscito con Marianna e nell'esterna la ragazza gli ha detto che non vuole essere trattata come una bambolina. In studio ha ammesso di averlo provocato e che ha grandi aspettative ma Paolo considera il suo comportamento troppo “freddo” e le ha consigliato di lasciarsi andare. La puntata è stata registrata negli scorsi giorni e pare che ad un certo punto si inserirà nella discussione un'altra corteggiatrice. Giorgia ha attaccato Paolo perché non è uscita in esterna e Crivellin le ha spiegato che piuttosto che lamentarsi avrebbe potuto chiedere alla redazione di vederlo per chiarire le questioni in sospeso. Giorgia però non ha accettato la spiegazione e ha lasciato lo studio. Un'altra corteggiatrice di Paolo Crivellin invece ha rifiutato l'esterna. Angela Caloisi vive a Caserta e Paolo, indispettito, ha deciso di andare a trovarla senza riuscirci.

Paolo ha aggredito verbalmente Angela a Uomini e donne accusandola di aver mancato di rispetto nei suoi confronti e della redazione. Secondo Marianna il comportamento della rivale è studiato per destabilizzare il tronista che vorrebbe vivere un'esterna tranquilla e divertente come quella di Marta e Nicolò che si sono presi a torte in faccia.

Nicolò Brigante attacca Virginia

Subito dopo Paolo Crivellin è arrivato il momento di Nicolò Brigante. Le anticipazioni della sua esterna riguardano il rapporto con Virginia. Secondo il tronista non ha reagito agli attacchi di Marta ed è convinto che sia interessata solo alle telecamere, dopo un battibecco ha lasciato il concerto di Ricky, location del loro incontro. Più tardi Virginia ha raggiunto Nicolò in albergo e quando ha provato a baciarla, l'ex fidanzata di Ignazio Moser si è tirata indietro. Ma non finisce qui perché Brigante, non è convinto di Mena. Il tronista ha teso una trappola alla corteggiatrice facendole credere di essere stata invitata da Paolo Crivellin. Quando è arrivata all'appuntamento e ha scoperto la verità hanno discusso e per Gianni Sperti e Sara Affi Fella, Nicolò Brigante dovrebbe eliminare Mena. Lo farà? Lo scopriremo solo nella puntata di Uomini e donne di oggi.