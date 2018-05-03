Uomini e donne trono over oggi: Gemma e Marco lasciano il programma?

Dichiarazione d'amore per Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e donne sorride grazie a Marco ma Tina Cipollari non è convinta dell'interesse del cavaliere nei confronti della bionda Gems.

Uomini e donne trono over puntata di oggi

È iniziata con un colpo di scena la puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha deciso di fare una sorpresa al cavaliere Marco portandolo in spiaggia. La dama torinese ha pensato davvero a tutto, anche agli stuzzichini e alla frutta per il picnic in riva al mare. Marco è davvero preso da Gemma tanto che ad un certo punto ha dichiarato che si sta innamorando di lei. A vederli così complici sembrano una coppietta qualsiasi, corrono in acqua, lui la prende con foga e la bacia appassionatamente.

Giorgio Manetti, storico ex di Gemma Galgani è rimasto senza parole. Marco vuole lasciare Uomini e donne con Gemma perché a lui non interessa il dating show di Maria De Filippi ma solo la donna. Il pubblico è rimasto senza parole e Tina Cipollari, l'acerrima nemica di Gemma Galgani non è convinta del reale interesse del cavaliere.

Gemma Galgani è fidanzata?

Critiche a parte, Gemma di Uomini e donne sta vivendo un momento magico grazie a Marco. Il cavaliere si è presentato solo due settimane fa e ha già stravolto la sua vita. Gemma è felicissima, basta leggere i messaggi su Facebook sempre positivi e allegri. Giorgio Manetti è solo un ricordo ormai, anche se Gemma Galgani ha paura di lasciarsi andare per non avere un'altra delusione. Come ricordate lo scorso anno ha lasciato il programma con Marco Firpo ma dopo pochissimo tempo si sono lasciati.

Il pubblico del trono over di Uomini e donne è in fermento e da un momento all'altro attende l'annuncio ufficiale. Non abbiamo ancora anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne ma Maria De Filppi ha confermato che Marco è stato chiamato in altre circostanze e ha sempre rifiutato perché il suo intento è quello di conquistare Gemma Galgani.