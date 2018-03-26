Home Intrattenimento Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani nuova opinionista contro Tina?

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani nuova opinionista contro Tina?

di Redazione 26/03/2018

Il lunedì di Uomini e Donne anticipazioni comincia carico di novità... A quanto pare sarebbe stato appena ufficializzata la news che vuole Gemma Galgani nuova opinionista dello show di Maria De Filippi, ma non solo dato che la dama di Torino pare che abbia davvero intenzione di scagliarsi contro Tina Cipollari. Tina Cipollari trono classico, quando va in onda? In queste settimane accresce sempre di più l'attesa dei fan di Uomini e Donne per quanto riguarda Tina Cipollari il trono classico. L'opinionista non abbandonerà il suo ruolo nella fascia over, ha deciso semplicemente di mettere tutto in pausa al fine di concentrarsi sulla ricerca di un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con l'hairstyle Kiko Nalli. Ma quando va in onda il trono di Tina? Purtroppo non ci resta che aspettare ancora qualche settimana e quindi capire anche che tipo di evoluzione avranno i percorsi degli attuali tronisti di Uomini e Donne. In questo frangente però sembra che la redazione del programma abbia deciso di rendere pubblica qualche anticipazione saliente, Gemma Galgani è nuovamente contro Tina? Gemma Galgani da dama a tronista? Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscere Gemma Galgani sotto molteplici aspetti, la dama del trono over è stata spesso protagonista delle pagine di gossip grazie al Gabbiano, ovvero il cavaliere Giorgio Mainetti. Durante il suo percorso a Uomini e Donne però non sono mancati i litigi con l'opinionista Tina Cipollari, che non è mai riuscita a "mandar giù" alcuni suoi atteggiamenti. Quella che in molti ormai definiscono la telenovella di Gemma e Tina però potrebbe spostarsi anche nella fascia del trono classico, dato che secondo alcuni rumors Gemma Galgani da dama potrebbe diventare tronista e quindi iniziare una nuova competizione con Tina Cipollari. Gemma contro Tina nuovo capitolo? Come abbiamo già annunciato, le varie news di Uomini e Donne anticipazioni vedono come protagoniste Gemma contro Tina, cosa sarà successo questa volta? In un primo momento si è parlato della possibilità che Gemma Galani potesse diventare la nuova opinionista del trono classico, un'ipotesi che adesso potrebbe nascondere un'altra verità. Sulla pagina Witty di Uomini e Donne è stato pubblicato un video che mostra Gemma Galani impegnata con i futuri corteggiatori di Tina... La dama di Torino, tra un consiglio e l'altro, accenna una frase che lascia pensare a un ipotetico percorso da tronista. Chissà come potrebbe reagire Tina Cipollari davanti tale possibilità...

