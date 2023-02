USA: sparatoria alla Michigan State University, 3 vittime e diversi feriti

Sparatoria negli Stati Uniti, il killer ha aperto il fuoco nel campus della Michigan State University: tre vittime confermate e diversi feriti.

USA: sparatoria alla Michigan State University

Negli Stati Uniti si consuma l’ennesima sparatoria: nel campus della Michigan State University un uomo armato ha aperto il fuoco uccidendo tre persone e ferendone almeno cinque.

Il campus della Michigan State University si trova a East Lansing, la cittadina universitaria vicina alla capitale dello stato del Michigan, Lansing, che dista circa 145 km da Detroit.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’allerta è scattata poco dopo le 20:30 locali: un uomo aveva iniziato a sparare prima nei pressi della la Berkeley Hall, edificio accademico, e dopo alcuni minuti ha raggiunto il complesso sportivo IM East.

Gli agenti di sicurezza della Michigan State University sono intervenuti immediatamente, diffondendo la notizia del pericolo e invitando tutti a trovare velocemente riparo. È stato chiuso l’auditorio nel quale si stava tenendo un meeting del consiglio scolastico.

Quando la polizia è arrivata sul luogo della sparatoria, ha affrontato il killer fuori dal campus universitario. Si trattava di un uomo di 43 anni il cui nome non è stato reso noto. Non era uno studente né un dipendente dell’università, apparentemente non aveva nessun legame con la Michigan State University.

Il presunto responsabile della sparatoria si è tolto la vita sparandosi.

Sparatoria alla Michigan State University: vittime e feriti

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, tre persone sono state uccise da un uomo armato che ha aperto il fuoco nel campus della Michigan State University.

Gli agenti di polizia giunti sul luogo per fermare il responsabile hanno rinvenuto i corpi delle vittime nella Berkey Hall sul lato nord del campus e nell’adiacente edificio della Michigan State University Union.

In una conferenza stampa, la polizia ha detto che c’erano diversi luoghi del campus in cui era stato aperto il fuoco e che le loro indagini stavano continuando. Non si conosce per il momento il movente dell’aggressore.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze e i feriti, alcuni dei quali ritenuti in pericolo di vita, sono ora ricoverati in ospedale. Non è noto quante persone siano rimaste ferite nella sparatoria, sarebbero almeno cinque.