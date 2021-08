Vacanze piccanti: le mete predilette da uomini e donne

Viaggiare, come noto, è uno dei più grandi piaceri della vita, in grado di arricchire moralmente e culturalmente ogni singolo individuo. Nell’ultimo anno e mezzo, purtroppo, questo grande piacere è stato spesso negato a causa della pandemia, che stiamo tutti strenuamente combattendo grazie anche all’utilizzo dei vaccini. Nella speranza, non si spera vana, di essersi lasciati il peggio alle spalle.

Prima della comparsa del covid, una particolare tipologia di turismo stava crescendo esponenzialmente: quello sessuale. E se un tempo, di fatto, era rivolta esclusivamente al mondo maschile, oggi è decisamente apprezzata anche dal gentilsesso: un numero crescente di donne, talvolta in compagnia di un’amica, volano verso mete in grado di soddisfare le loro esigenze più intime.

Cresce vertiginosamente il numero di donne italiane

I numeri, in tal senso, ne sono la testimonianza più fulgida: si stima, infatti, che siano oltre 650000 le donne alla ricerca di una vacanza all’insegna del piacere, un numero più che triplicato nell’ultimo quinquennio, atto a comprendere come il fenomeno sia tutt’altro che in via di esaurimento. Ma quali sono i I posti più gettonati dal gentilsesso?

Tra le località maggiormente attraenti spiccano Giamaica, Santo Domingo, Cuba, Capo Verde e Kenya, mete “storiche” dalle amanti di questo turismo. Nell’ultimo decennio si è registrato un incremento anche di zone dell’Africa Centrale e del Maghreb. In alcuni casi, oltretutto, il turismo amoroso può portare grandi benefici alle economie di alcuni paesi.

Di esempi, in tal senso, ne esistono diversi, ma quello di Capo Verde è, probabilmente, quello più lampante. In questo lembo d’Africa, infatti, si è registrato l’aumento più considerevole di “turiste amorose”, al punto che anche molti giovani dei paesi limitrofi, come il Senegal e lo Guinea, emigrano in questa località per svolgere questo lavoro.

Tutte le località fin qui menzionate sembrano essere gradite anche dalle donne italiane, sicuramente tra le più inclini a provare questa tipologia di “vacanza alternativa”: nel 2019, oltre 35000 donne del Belpaese avrebbero optato per ferie all’insegna dell’amore. E seppure le donne scandinave e americane restano le maggiori fruitrici di questa tipologia di vacanza, le nostre rappresentano un “mercato” in forte e costante ascesa. Covid permettendo.

Cuba, una destinazione afrodisiaca unisex

La meta, però, che sembra attrarre maggiormente sia gli uomini che le donne, grazie anche alla legalizzazione del sesso a pagamento, risulta Cuba. Anche in questo splendido luogo, un tempo frequentato esclusivamente dal “sesso forte”, si registra un continuo aumento di persone del gentilsesso, attratte dalla vellutata pelle dei giovani del posto accompagnata da possenti mezzi fisici.

A fare da contraltare all'aumento del turismo femminile c'è la discesa di quello maschile, che, pur restando attualmente di portata maggiore, ha fatto registrare un sensibile calo negli ultimi cinque anni.

Indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, la meta maggiormente ricercata dagli uomini è il Marocco, con Marrakech che svetta tra le preferenze dei maschietti dello Stivale, specie tra gli over 45. L’Africa, che abbiamo già citato come meta estremamente gradita dalle donne italiane, è una zona amata anche dal genere maschile, storicamente avvezzo a trascorrere le proprie vacanze amorose nel “continente nero”.

Il caso più eclatante, in tal senso, è costituito da Malindi, in Kenya, dove le relazioni, non di rado, non sono solo a pagamento, a differenza, invece, di quanto avviene in Marocco. Ed è per questo motivo che l’età dei turisti italiani in Kenya è sicuramente più green rispetto all’Africa settentrionale, dove, come scritto poc’anzi, si concentrano uomini con qualche capello grigio in più.