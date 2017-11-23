Home Salute Vaccini obbligatori anche in Veneto, la sentenza della Corte Costituzionale

Vaccini obbligatori anche in Veneto, la sentenza della Corte Costituzionale

di Redazione 23/11/2017

Da giorni ormai era attesa la sentenza della Corte Costituzionale sul ricorso presentato dalla regione Veneto riguardante i vaccini obbligatori. I giudici hanno finalmente sciolto la loro riserva comunicando la loro decisione, rigettando così il ricordo presentato dalla regione del nord Italia. Vaccini obbligatori dopo le morti per meningite? Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di leggere diverse notizie che raccontano morti dovute al contagio di meningite. Basta pensare agli ultimi decessi di bambini registrati sia in Lombardia che in Sicilia. Secondo alcune statistiche infatti è emerso che in questi anni sono aumentati i casi di contagio non solo da meningite ma anche di altri tipi i malattie che in un certo qual modo avevamo dimenticato. Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo riguarda il morbillo, la rosolia e simili. L'aumento dei contagi e del presentarsi di questo sembrano essere stati incrementati dall'assenza dei vaccini obbligatori, una cosa attuata da diverse regioni italiane come appunto il Veneto. La Corte Costituzionale con la sua sentenza sembra aver ribaltato completamente tutto, ecco cos'è successo. La Costituzionale rigetta il ricordo del Veneto La Regione Veneto non poco tempo fa ha deciso di agire contro i vaccini obbligatori disposti dalla legge 119. Il ricorso arrivato in Corte Costituzionale sembra essersi fermato completamente. Oggi i giudici hanno emesso la loro sentenza rigettando il ricorso presentato dal Veneto. I vaccini dunque resteranno obbligatori. La sentenza della Corte Costituzionale è così giustificata: "Le norme sono tese alla tutela della salute individuale e collettiva fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie". La notizia è stata commentata anche dal Ministro della Salute, Sonia Lorenzini su Twitter: I vaccini sono una conquista della scienza e una della più importanti misure di prevenzione esistenti".

