Vaccino Varicella adulti e bambini: effetti collaterali e controindicazioni

Laè una malattia infettiva che si può però prevenire con un semplice: vediamo quali sono glie le eventualidel vaccino per adulti e bambini. Sia chiaro che queste informazioni non sostituiscono certo un consulto medico, pertanto si consiglia di rivolgersi a un specialista per ogni dubbio riguardante la propria salute. Ecco calcune info di carattere generale: la varicella è una malattia contagiosa causata dal virus. Esso si diffonde nell’aria quando la persona infetta starnutisce o tossisce e ha una durata di un mese, mentre il periodo di incubazione della malattia è tra i 10 e i 20 giorni. I primidi solito sono febbre e il caratteristico(ovvero le bolle, pustole purulente con un liquido interno che si sconsiglia di spremere o grattare in quanto rimangono le cicatrici). Se le pustole guariscono in una settimana, bisognerà aspettare che le lesioni comparse si cicatrizzino per capire che non c’è pericolo di contagio e si è guariti. Ilnon previene certo la malattia, ma la rende più lieve qualora ci sia il contagio. Questanon è obbligatoria, maper i bambini che hanno compiuto un anno, gli adolescenti e gli adulti che non hanno avuto la malattia e non hanno contratto il virus, per evitare complicazioni. Anche gli adulti non immunizzati sono a rischio, in quanto sono stati a contatto con soggetti affetti dal virus: meglio provvedere alla vaccinazione. Si inietta nell’organismoattenuati in maniera chimica e quindi incapaci di sviluppare la malattia, ma serve per farli identificare dal proprio sistema immunitario e conservarli in memoria per garantire l’immunità dal virus patogeno e avere una risposta immunitaria adeguata. L’efficacia del vaccino anti varicella è del 95% e l’può durare tutta la vita, ma dipende dalla concentrazione degliche si raggiunge con la vaccinazione.Come in tutte le cose, ci sono i pro e i contro e anche per il vaccino contro la varicella ci sonoedPer questa ragione ai bambini al di sotto del primo anno di vita non va fatta la vaccinazione contro la varicella e nemmeno ad adulti o adolescenti che abbiano problemi di, come tutti i pazienti che sono sottoposti alla. Chi è affetto invece da AIDS vanno assolutamente vaccinati contro la varicella. Per lesi consiglia di non vaccinare per evitare effetti collaterali al feto; discorso diverso è per le donne in periodo di allattamento a cui si consiglia caldamente di vaccinarsi. I più comuni effetti collaterali sono gonfiore nella zona della puntura, lieve febbre, eruzioni cutanee assomiglianti all’esantema o rossore. Nel 5% dei soggetti sono stati riscontrati effetti più gravi comedopo la vaccinazione, al pari di alcuni sintomi di soggetti non vaccinati contro la varicella.