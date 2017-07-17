Star Wars 8 anticipazioni L'ultimo Jedi, ecco tutta la verità tra Luke e Rey
di Redazione
17/07/2017
Star Wars 8 in arrivo nuove anticipazioni per quanto riguarda L'ultimo Jedi. La frenesia del fans ormai è davvero tra le stelle essendo sempre e costantemente alla ricerca di nuove news nel tentativo di capire cosa succederà nel nuovo capitolo della saga. Attenzione per coloro che invece vogliono restare all'oscuro fino all'arrivo del film nelle sale cinematografiche, questo articolo è da allerta SPOILER. Ecco tutta la verità sul rapporto tra Luke e Rey. Star Wars 8 sta per arrivare nelle sale cinematografiche e tutti i fan sono in allerta e frenesia da anticipazioni ma soprattutto da spoiler. Cosa vedremo durante il nuovo episodio L'ultimo Jedi? Nel mirino delle news a quanto pare c'è proprio il rapporto che unisce due capisaldi della saga stellare, ovvero Luke e Rey. La conferma di quanto detto arrivata dal regista di Star Wars 8, ovvero Rain Johnson, in occasione di una sua intervista a Good Morning America. Durante lo show infatti al regista è stata posta una domanda cruciale, che ha messo su un piano d'argento le basi per capire cosa troveremo nel mezzo della trama de L'ultimo Jedi, quindi il rapporto tra Luke e Rey. Qual è il rapporto che lega i due protagonisti? Cosa vuole in realtà Rey da Luke?
Star Wars 8 anticipazioni L'ultimo Jedi: ATTENZIONE ALLERTA SPOILERLuke e Rey al centro delle anticipazioni di Star Wars 8: L'ultimo Jedi. Rain Johnson, in occasione della sua intervista a Good Morning America ha rigettato le domande fatte dal conduttore, proponendole di altre. Per capire meglio però lo spoiler e quindi le dovute anticipazioni, noi di Lettera 35, abbiamo deciso di riproporvi per esteso le dichiarazione di Johnson: "Abbiamo qualche idea su cosa Rey voglia da Luke? Per me il grande enigma è piuttosto, cosa è successo a Luke? Perché è finito sull'isola? Lui sa che i suoi amici sono in pericolo, sa bene che la galassia ha bisogno di lui. Perché questo eroe col quale sono cresciuto, ha deciso di andare in esilio? Per me, il punto fondamentale, è scoprire questo mistero e poi, ma solo dopo, potremo iniziare a pensare a che tipo di relazione ci sia tra i due".
