Valeria Bigella da Ued a Temptation Island

di Redazione 21/06/2017

In attesa della prima puntata ufficiale di Temptation Island 2017, in programma su Canale 5 lunedì 26 giugno, le ultime anticipazioni tv sul docu reality voluto da Maria De Filippi confermano con in mezzo al gruppo delle fidanzate ce n'è una già molto conosciuta dai fans di Uomini e Donne: è Valeria Bigella, qui con il suo compagno Alessio. Sei anni fa la bella Valeria era una delle corteggiatrici scese dalle scale per Gianfranco Apicerni, ex calciatore e concorrente del reality Campioni che era diventato tronista. Un lungo percorso al termine del quale la Bigella era stata anche la sua scelta e gli aveva risposto 'sì' uscendo con lui. Una storia che era andata avanti per qualche mese, tanto che alla ripresa del dating show a settembre i due ragazzi si erano ripresentati in studio annunciando di essere felici insieme. Poco dopo però, nonostante la ragazza avesse accettato di trasferirsi a Roma per convivere con lui, la crisi e l'addio. L'anno dopo la Bigella ha incontrato Alessio e ha cominciato una nuova storia con lui che dura ancora adesso. Ma alla soglia dei 30 anni la ragazza ha bisogno di certezze e di qualcosa in più della convivenza attuale. Ecco perché ha deciso di partecipare a Temptation Island 2017, per una verifica dei suoi sentimenti e per dare una svegliata al suo compagno. E molti sul web già prevedono scintille nella coppia.

