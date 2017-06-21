Caricamento...

Temptation Island 2017, scopriamo chi è Antonella Fiordelisi

21/06/2017

Le ultime news di Temptation Island 2017, oltre ad ufficializzare i nomi delle sei coppie che hanno deciso di rimettere in gioco i loro sentimenti nel docu reality di Canale 5, hanno anche fornito anticipazioni tv importanti sui tentatori che per tre settimane cercheranno di mettere in crisi i fidanzati. Tra loro sembra che ci sia anche Antonella Fiordelisi, negli ultimi mesi spesso al centro del gossip. Secondo il blog Il Vicolo delle News in mezzo alle tentatrici ci sarebbe anche la bella Antonella, modella e schermitrice ad un passo dalla nazionale azzurra, che ha fatto di tutto per mettersi in mostra e costruirsi una nuova carriera in tv. Qualche mese fa la 19enne campana aveva criticato pesantemente Gonzalo Higuain insinuando che lui le avesse chiesto una foto del lato 'b', poi si era scusata guadagnandosi con questo interviste e servizi nelle riviste di gossip, ma anche ospitate da Barbara d'Urso. Oggi secondo le ultime anticipazioni tv Antonella Fiordelisi fa un salto in avanti cercando di mettersi in mostra anche a Temnptation Island 2017: il fisico e l'intraprendenza certo non le mancano e molti pensano che sia lì di passaggio sperando in una chiamata come tronista di Uomini e Donne. Lo stesso percorso che potrebbe fare Andrea Melchiorre, già scelta di Valentina Dallari due anni fa e ora 'tentatore' in Sardegna.
