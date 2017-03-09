Home Attualità Valeria Marini a L’Intervista di Costanzo: le dichiarazioni contro Gigi D’Alessio

di Redazione 09/03/2017

Questa sera, 9 marzo, in seconda serata su Canale 5 sarà Valeria Marini la protagonista de L’intervista, l’appuntamento settimanale con Maurizio Costanzo. Come già nelle settimane passate con i vari protagonisti che si sono presentati davanti al popolare conduttore, a cominciare da Belen Rodriguez e Maria De Filippi, anche questa volta usciranno particolari inediti sulla vita della showgirl di origini sarde, a cominciare dal suo matrimonio. Anticipazioni tv, Valeria Marini e l’incubo del matrimonio Secondo le anticipazioni tv sull’intervista che Maurizio Costanzo ha realizzato a Valeria Marini, uno degli argomenti principali sarà il fallimento del matrimonio con l’imprenditore Giovanni Cottone. La Valeriona nazionale ha rivelato in esclusiva che tutta l’emozione per il grande giorno è svanita a poche ore dalla cerimonia. Infatti il giorno prima del sì avrebbe voluto annullare tutto: “È stato tutto perfetto, tranne lo sposo. Mi ha distrutto la vita per tre anni”. E in effetti sua madre Gianna,m che è il vero punto di riferimento da sempre, aveva capito tutto molto prima e le aveva anche detto di fare attenzione, ma lei non l’aveva ascoltata. I rapporti con il padre e Gigi D’Alessio, i rimpianti di Valeria Ma la Marini durante l’intervista con Maurizio Costanzo parlerà anche del rapporto che la lega ad altri uomini. Il padre, che lei ha ritrovato veramente solo poco prima che lui morisse, e con cui se fosse vivo vorrebbe passare più tempo insieme. E Gigi D’Alessio al quale lo legava una grande amicizia, rovinata dai rapporti di lavoro che si sono creati con l’ex marito: “Sono stata zitta per cinque anni, lui invece ne ha parlato in tv… ho aiutato un amico in difficoltà, non voglio un grazie ma ciò che è giusto”.

