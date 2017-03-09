Home Scienza e Tecnologia Dosare il cibo con le mani e peso forma: trucco per seguire la dieta e dimagrire per la prova costume

09/03/2017

Chi deve dimagrire, oltre a fare ginnastica, deve seguire un regime alimentare sano. Dosare il cibo diventa fondamentale e la bilancia da cucina diventa veramente la propria migliore amica. Purtroppo, però, non sempre si può contare su questo aiuto, o capita che per negligenza o per la fretta, ci si regoli ad occhio pur di mangiare qualcosa. Il risultato è sbagliare le dosi e vanificare i sacrifici. Chi sapeva che dosare il cibo con le mani è un valido trucco per avere le giuste porzioni e seguire la dieta, prepararsi alla prova costume e mantenere il peso forma? L’idea di questo formidabile trucco per seguire la dieta e dimagrire si deve a Sian Porter. E’ lei l’artefice del metodo innovativo di dosare il cibo usando le mani per calcolare le porzioni adatte per dimagrire e avere una valida alternativa alla bilancia da cucina, a misurini, a posate o a caraffe graduate. Ci si regola con il mangiarein base alla dimensione della propria mano per dosare ogni ingrediente. Un metodo bizzarro, ma utile per superare alla grande la prova costume e mantenere il peso forma. Per quale motivo il dosare il cibo con le mani è un validissimo trucco per dimagrire in vista della prova costume e mantenere il peso forma? La mano di una persona sarebbe direttamente proporzionale alle sue esigenze alimentari. Si possono dosare i vari alimenti e si può anche variare, purché si segua la dimensione delle proprie estremità superiori. Ovviamente, per ogni alimento c’è un diverso metodo di misura con le mani. Cento grammi di carne o di pesce sarebbero uguali alla stessa quantità di un palmo, mentre per il pesce azzurro ad esempio il merluzzo, il palmo della mano più le dita. Verdura, pasta corta e patate si misurano con il pugno rigorosamente chiuso. La giusta quantità della verdura a foglia da mangiare per seguire la dieta sarà misurata con due mani aperte quando è ancora cruda. Il metodo è molto facile e comodo e anche le scettiche si ricrederanno quando saliranno sulla bilancia e controlleranno il loro peso!

