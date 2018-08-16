Vanessa Incontrada e quel corpo curvy che fa tanto discutere

Conduttrice televisiva, attrice ed ex modella, Vanessa Incontrada è entrata nei cuori degli italiani grazie a quel suo sorriso solare e il suo aspetto genuino.

LA CARRIERA E IL MERITATO SUCCESSO

Padrona di casa del programma cabarettistico Zelig, targato Mediaset, la spagnola si trasferisce, nel 1996, a Milano.

Oltre il programma comico, la show girl è stata protagonista nel piccolo schermo, per molto tempo, in altre importanti trasmissioni come 'Festivalbar', 'Sanremo Giovani', 'Wind Music Awards, approdando anche sulla piattaforma Sky nei programmi contest come 'Italia's Got Talent' e 'Dance Dance Dance'.

La conduttrice non si è fatta mancare neanche esperienze sul grande schermo. Infatti, nel 2003 e nel 2007 è stata protagonista di film diretti da Pupi Avati, per poi continuare sotto la regia di Simona Izzo e Sergio Rubini, in 'Mi rifaccio vivo', nel 2013 , e nel 2017 ha ricoperto il ruolo principale nella pellicola di Federico Moccia, 'Non c'è campo'.

LA VITA PRIVATA E LE CRITICHE

Vanessa Incotrada ha dato, ovviamente, anche spazio alla sua vita privata. Nel 2008 è diventata mamma di Isal, avuto con il suo compagno Rossano Laurini.

Non poche sono state le critiche rivolte alle conduttrice tv dopo il lieto evento e questo l'ha tenuta lontana dagli schermi.

Molti gli attacchi pubblici per la sua forma fisica non più longilinea e snella come un tempo. Vanessa Incontrada ha sofferto molto per il suo aspetto curvy, come riferisce, in questi giorni, a distanza di qualche anno dal parto, sulla rivista Grazia: “È stato un momento duro - ha dichiarato la spagnola - Io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social”.

Molte, infatti, sono state le critiche da parte di uomini e donne per non aver ripreso in tempi brevissimi, dopo il parto, una linea più snella. Molta la cattiveria sentita da parte della conduttrice che dice: “I maschi sono più semplici. Le donne possono essere perfide, maliziose e aggressive”. Inoltre, “E quando non c’è sorellanza su questi temi o non vogliono semplicemente allearsi con te, diventano pericolose e possono farti tanto male”.