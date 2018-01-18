Home Salute Verme nella Coca Cola: dodicenne ricoverata

Verme nella Coca Cola: dodicenne ricoverata

di Redazione 18/01/2018

Sarebbe bene cominciare a controllare passo passo ogni alimento e ogni bevanda che si consuma. Pare infatti che, o per un'alterazione, o per il tempo che passa si possa esser soggetti a fare incontri poco piacevoli. Come quanto accaduto ad una ragazzina di dodici anni, che ha trovato un verme nella Coca cola in lattina che aveva acquistato. Ragazzina trova verme nella Coca Cola La ragazzina si è accorta subito che c'era qualcosa che non andava nella sua Coca Cola. Quando infatti la dodicenne ha fatto scattare la lattina, ha notato immediatamente un odore nauseabondo. Certo, galleggiava indisturbato un verme nella Coca Cola. L'allarme ha portato subito la ragazzina in ospedale, anche se non è stato riscontrato alcun tipo di problema alla salute della dodicenne. Pare infatti che la "vittima" non abbia presentato segni di malessere. Tuttavia sarebbe consono che episodi del genere non si verifichino, onde evitare, proprio che si vada incontro ad eventuali problemi di salute, causati dall'intossicazione. In questo caso intossicazione da "verme nella Coca Cola". Verme nella Coca Cola, pare sia innocuo Stando alle parole del medico pare che la ragazza non abbia avvertito i sintomi tipici che si presentano a causa di intossicazione in situazioni del genere. Il medico ha infatti affermato che “non ha avuto né vomito, né diarrea o altri sintomi che possano allarmarci, resterà per qualche ora in ospedale“. Per di più il medico aggiunge che '‘Stando a un primo esame macroscopico del verme, non vi sono elementi che destino preoccupazioni'’. Stavolta è stato un semplice verme nella Coca Cola, ma cosa sarà la prossima volta? Per fortuna non ci sono state conseguenze di salute, ma nessuno vuole arrivare al punto di subire conseguenza per inaccortenze generali.Proprio per questo verranno presi subito i dovuti provvedimenti per individuare quale sia il lotto di provenienza e se eventualmente coinvolge più lattine questo intruso verme nella Coca Cola.

