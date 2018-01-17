Polemica Ermal Meta e Morgan: botta e risposta su Twitter

Che cosa ne è stato dei tempi felici in cui Morgan ed Ermal Meta si stimavano a vicenda? Passati i tempi di Amici di Maria De Filippi gli artisti sono diventati dei nemici. E non è un gioco di parole.

Sanremo 2018, la polemica di Morgan

A Morgan non deve proprio essere sceso giù il fatto che Claudio Baglioni non l'abbia voluto a Sanremo 2018 e così l'artista ha deciso di iniziare una delle sue crociate social. Questa volta ha preso di mira Ermal Meta che ha conosciuto e apprezzato nella scorsa edizione di Amici. Morgan aveva mostrato particolati affinità artistiche con il cantante ed Ermal Meta era l'unico che lo difendeva. Nelle ultime ore però le cose sono cambiate, Morgan infatti ha rilasciato un'intervista al Barone Rosso, la trasmissione di Red Ronnie. Il frontman dei Bluvertigo ha detto che non è d'accordo con le scelte di Claudio Baglioni e ha puntato il dito contro una delle coppie in gara, guarda caso si tratta proprio di quella composta da Ermal Meta e Fabrizio Moro. Marco Castoldi ha detto: «Fabrizio Moro! Cioè il Sanremo di Baglioni lo vince Fabrizio Moro, che poi sta con Ermal Merdal. Cioè Meta, come Metadone».

Ermal Meta risponde su Twitter

Attivissimo sui social, il cantante albanese non si è lasciato sfuggire l'occasione di rispondere a tono anche se con il suo solito modo pacato: «Caro @InArteMorgan anni fa in un’intervista dicesti “se non amo l’uomo, non amo l’artista”. Spero che tu sia orgoglioso dell’uomo che sei. Io di me lo sono anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco perché non sono esperto in nessuna delle due cose. #mah"». Morgan chiamato in causa ha giudicato brillante la replica e su Twitter ha scritto: «Non capisco come faccia però a non intendersi di merda visto che è un essere umano e in quanto tale la gestisce quotidianamente. Inoltre andrà a #Sanremo con @FabrizioMoroOff». A questo punto Ermal Meta ha confessato in un tweet che il primo viaggio fatto quando ha preso la patente è stato per andare ad un concerto di Morgan e lo ha invitato a non sperperare il suo “immenso patrimonio musicale” pubblicando un nuovo disco.

Morgan escluso da Sanremo 2018

Il genio incompreso della musica italiana è stato messo a tacere con garbo e sono molti, oltre ad Ermal Meta, che attendono un nuovo disco di Morgan. Il suo talento non è in discussione ma i suoi modi sgarbati lo hanno portato ad essere emarginato da tutti. Eppure poco prima dell'annuncio dei 20 big di Sanremo 2018 Marco Castoldi aveva annunciato di aver scritto la sua canzone più bella e aveva riposto in Claudio Baglioni tutte le sue speranze.