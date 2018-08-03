Vienna, deodorante gratis nel metrò

All'ingresso della linea U6 della metropolitana di Vienna sono state distribuite confezioni gratis di deodorante a tutti i passeggeri. Una ondata di calore anomala ha colpito l'Austria e l'azienda dei trasporti pubblici ha voluto aiutare i passeggeri a combattere i disagi causati, tra cui l'eccessiva sudorazione e il diffondersi di odori poco gradevoli.

U6, la linea metropolitana più calda di Vienna

La civiltà di un paese si misura anche dai piccoli gesti e dall'Austria arriva un esempio che forse dovremmo seguire anche in Italia. La linea metropolitana U6 è conosciuta come la più calda della nazione perché ci sono pochi impianti di climatizzazione e molti tratti sono in superficie. In totale ci sono 24 fermate per 17 chilometri che nelle ore di punta si trasformano in un vero e proprio inferno. Quest'estate inoltre, l'Austria è stata colpita dall'ondata di caldo anomalo e i vagoni erano diventati invivibili.

Wiener Linien regala deodoranti ai passeggeri

L'azienda dei trasporti pubblici di Vienna ha deciso di attuare un'iniziativa piuttosto singolare. All'ingresso della metro U6 ha distribuito confezioni di deodorante. I viaggiatori sono stati molto contenti perché nei vagoni finalmente c'era un buon odore. Peccato che è durato troppo poco perché come ha spiegato l'ufficio stampa dell'azienda di trasporti austriaca, le confezioni di deodorante sono andate a ruba e la fornitura è terminata in brevissimo tempo, stiamo parlando di circa 14.000 confezioni!

Cittadini offesi

L'iniziativa non è piaciuta a tutti i cittadini. Avete presente quando regalate un bagnoschiuma ad un amico e vi guarda male? Voi non sapevate quale regalo scegliere e vi siete fiondati sulla prima cosa utile che avete trovato, lui però capisce che non ha un buon odore e lo prende come un suggerimento a lavarsi più spesso. A Vienna è successa la stessa cosa, molti cittadini si sono offesi. Wiener Linien voleva solo aiutarli ad alleviare il caldo, non li stava certo invitando a curare la propria igiene.