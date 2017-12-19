Home Attualità Virginia Raggi snobba i Savoia: "La monarchia? Fa parte del passato"

di Redazione 19/12/2017

In questi giorni è stato ufficializzato il rientro in Italia delle sfoglie di re Vittorio Emanuele III e della moglie, la regina Elena. I due reali dovrebbero essere seppelliti all'interno del Pantheon, luogo sacro concesso ai precedenti sovrani. La cosa però ha scosso il mondo politico, tanto che Virginia Raggi snobba i Savoia su Twitter e scrive: "La monarchia? Fa parte del passato" Re Vittorio Emanuele III torna in Italia Nell'arco della giornata di ieri è stata ufficializzata la notizia secondo cui le spoglie di re Vittorio Emanuele III di Savoia e della moglie, la regina Elena, sono pronte per fare ritorno in Italia. Il figlio dei reali ha chiesto per loro la sepoltura all'interno del Pantheon, avendo comunque governato l'Italia e non la tomba di Superga dove si trovano gli alti membri della famiglia Savoia. La cosa, come abbiamo accennato, ha creato qualche scompiglio all'interno del mondo politico, anche se il presidente del Senato avrebbe già detto no a tale possibilità. Nel frattempo Virginia Raggi ha cinguettato su Twitter: "Fortunatamente la monarchia fa parte del passato di questa Repubblica. Ritengo inopportuno che la salma di Vittorio Emanuele III venga trasferita al Pantheon". Virginia Raggi attaccata su Twitter: "Il post l'ha scritto Di Maio" Dopo il post su Twitter pubblicato da Virginia Raggi sono stati diversi gli utenti che hanno lasciato commenti ironici sull'accaduto. A quanto pare la questione "monarchia" in Italia ha un valore ben di verso da quello che al momento immaginavano i politici italiani. Uno dei commenti più belli lasciati da un utente di Twitter recita: "Questo l'ha scritto Di Maio, si riconosce". Al momento la sindachessa ha preferito non rispondere a nessuno dei messaggi lasciati pubblicamente sulla sua bacheca, mentre resta ancora incerto il luogo di sepoltura che sarà destinato a re Vittorio Emanuele III di Savoia.

