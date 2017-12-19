Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018, l'ex corteggiatore Marco Ferri nel cast

Isola dei Famosi 2018, l'ex corteggiatore Marco Ferri nel cast

di Redazione 19/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Isola dei Famosi 2018 prenderà il via il prossimo 22 gennaio, in questo frangente continua a prendere forma il cast dei naufraghi. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne... Marco Ferri potrebbe aver già detto si all'invito fatto dalla redazione del reality Tutto pronto per l'Isola dei Famosi 2018? Il prossimo 22 gennaio avremo modo di assistere ala nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2018, come sempre capitanata da Alessia Marcuzzi. La scorsa settimana abbiamo avuto modo di assistere all'addio ufficiale di Stefano De Martino ad Amici, il programma che gli ha dato notorietà, per intraprendere il nuovo percorso da inviato per il reality. Per quanto riguarda il cast invece sembra ormai sicura la partecipazione di Francesco Monte. L'ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe deciso di iniziare una nuova vita, partendo appunto dalla sua carriera... Secondo alcuni rumors però l'Isola dei Famosi 2018 per Francesco Monte potrebbe essere compromessa a causa di una forte perdita di peso, anche se la cosa al momento non sarebbe stata confermata. Nel frattempo però un'altra vecchia conoscenza di Uomini e Donne starebbe preparando le valigie in vista dell'Isola dei Famosi, ovvero Marco Ferri. Chi è Marco Ferri corteggiatore di Uomini e Donne? Nel cast dell'Isola dei Famosi 2018 figura anche il nome di Marco Ferri, nonché figlio dell'ex giocatore dell'Inter Riccardo Ferri. In questi anni però il ragazzo sembrava essersi allontanato dal mondo dello spettacolo italiano, nella speranza di trovare fortuna altrove, magari in Spagna. Dunque la domanda che sorge spontanea è: chi è Marco Ferri? Una delle prime apparizioni pubbliche del ragazzo è avvenuta negli studios di Uomini e Donne come corteggiatore di Francesca Mari e Natalia Angeli, anche se le due donne hanno poi deciso di eliminarlo dallo show. Nonostante le varie occasioni andate male, Marco Ferri sembra essere pronto a ripartire dall'Isola dei Famosi 2018... Chissà se questa volta il ragazzo potrà ottenere la giusta "fama".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp