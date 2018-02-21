Home Salute Vita di coppia, arriva lo spray contro l'eiaculazione veloce

di Redazione 21/02/2018

Nell'arco degli ultimi anni sono sempre di più gli uomini che nella vita di coppia sembrano avere diverse sembrano avere diverse difficoltà legate alla eiaculazione precoce. Oggi però alcuni magazine di informazione scientifica hanno diffuso la notizia secondo cui potrebbe arrivare a breve il commercio uno spray contro la eiaculazione precoce Cos'è l'eiaculazione precoce? Una vita di coppia libera significa anche poter parlare dei vari problemi legati alla sfera sessuale, uno di quelli che maggiormente colpisce gli uomini riguarda l'eiaculazione precoce. Di questo tipo di malattia si sente parlare più spesso negli ultimi anni, ma che cos'è l'eiaculazione precoce? Questa arriva in seguito a una stimolazione anche minima dell'organo genitale maschile, oppure prima che inizi l'atto sessuale in sé. Sono diversi fattori che possono stimolare l'eiaculazione precoce, primo fra tutti quello psicologico. Il consiglio che spesso viene dato è quello di discutere del problema con il proprio medico curante che potrebbe consigliarvi anche una terapia farmaceutica a seconda a seconda della gravità della eiaculazione precoce. Spray contro l'eiaculazione precoce Nel corso delle ultime ore però è stata annunciata la notizia secondo la quale a breve potrebbe arrivare in commercio uno spray contro l'eiaculazione precoce. Il farmaco in questione si chiama Fortacin ed è composto dal lidocaina e prilocaina, e a breve arriverà anche nelle farmacie italiane. Lo scopo dello spray contro l'eiaculazione precoce è quello di poter offrire all'uomo una maggiore durata della prestazione sessuale. Ricordiamo che in Italia il 30% degli uomini afferma di soffrire di eiaculazione precoce. Fortacin, il farmaco contro l'eiaculazione Come abbiamo accennato nel precedente paragrafo, sono diversi uomini che affermano di soffrire di eiaculazione precoce. Nel momento in cui iniziano a presentarsi i primi sintomi dell' eiaculazione, spesso si tratta anche di un cambiamento repentino nelle abitudini sessuali, il consiglio è quello di sottoporsi ad una visita urologica o da un andrologo. Al fine di migliorare le prestazioni sessuali degli uomini a breve potrebbe arriverà nel mercato italiano il Fortacin lo spray contro l'eiaculazione precoce. Secondo quanto reso noto il farmaco dovrebbe agire bloccando temporaneamente la trasmissione degli impulsi nervosi, riducendo così la sensibilità dell'organo genitale maschile, questo il file dovrebbe bastare per ritardare l'eiaculazione.

