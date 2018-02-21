Caricamento...

Fabrizio Corona è uscito dal carcere: torna in comunità

21/02/2018

Corona esce dal carcere. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso a Fabrizio l'affidamento provvisorio e terapeutico per disintossicarsi in una comunità di Limbiate, nel milanese.

Fabrizio Corona ex tossicodipendente

Corona era uscito dal carcere a giugno 2015 dopo due anni e mezzo di detenzione, e aveva ottenuto l'affidamento in prova alla comunità Exodus gestita da Don Mazzi. Il provvedimento del giudice si basava sul fatto che Fabrizio Corona non era considerato pericoloso dal punto di vista sociale e che aveva un passato da tossicodipendente. Una richiesta simile era stata avanzata in estate e il giudice l'aveva respinta perché puntava ad evidenziare lo stato “attuale” di “pericolosità sociale”. L'avvocato di Corona aveva chiesto l'affidamento in una comunità del bresciano.

Oggi Fabrizio Corona libero

Il nuovo provvedimento consente all'ex agente dei vip di uscire dal carcere di San Vittore ma deve essere confermato alla fine del prossimo mese in un'udienza del collegio della Sorveglianza. Fabrizio Corona può dormire nella sua casa di Via De Cristoforis che è stata sequestrata dai giudici della sezione misure di prevenzione. Secondo le ultime news l'amministrazione giudiziaria ha affittato l'appartamento alla fidanzata di Corona, Silvia Provvedi. Per Fabrizio oggi è una bellissima giornata anche se non è libero a tutti gli effetti visto che può uscire solo per recarsi nella comunità a cui è stato affidato per seguire il percorso di recupero.

