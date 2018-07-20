Home Attualità Vittima di bullismo, Lisa a scuola con gli attacchi di panico

di Redazione 20/07/2018

Frequenta la scuola con tantissime difficoltà. Lisa ha degli attacchi di panico a scuola i suoi compagni non la capiscono. Diventa così una vittima di bullismo e rischia di perdere un anno. Vittima di atti di bullismo È successo a Lisa Giacomel, che ora ha 21 anni e si è decisa ha raccontare la sua storia, che l'ha vista vittima di atti di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola. Il suo racconto parte da quanto la giovane aveva 13 anni e ha scoperto di soffrire di attacchi d’ansia. Lisa ha riferito che "Appena finiti gli esami di terza media, arrivo a casa: respiro affannoso, gambe informicolate poi le braccia, poi la bocca. Mia nonna chiama l'ambulanza e mi fanno respirare dentro un sacchetto di carta per il pane". I sanitari la tranquillizzano spiegandogli che era solo uno sfogo emotivo dovuto alla fine degli esami. Il caso non restò isolato e alle scuole superiori gli attacchi di panico si sono ripresentati sempre più spesso. Attacchi di panico Lisa comincia ad avere 2, 3, 4 attacchi al giorno. Ad aiutarla, solo i suoi genitori, e a scuola la sua professoressa di economia. A scuola gli viene infatti difficile andare. I suoi compagni non la capiscono e diventa una vittima del loro bullismo. Allora lascia la scuola. Un mese dopo gli fa ritorno, forte solo della sua dolcezza. Di contro ha una classe intera, fomentata da una compagna di classe. Ora, all'età di 21 anni, Lisa lavora come commessa in un negozio. Non si sente accettata appieno e ha un complesso d’inferiorità rispetto agli altri. Gli attacchi di panico non gli sono mai passati, ma almeno ora riesce bene a riconoscerli e come affrontarli. Percorso terapeutico contro gli attacchi di panico Il percorso terapeutico che ha fatto con una terapista, la ha aiutata, però ora Lisa ha deciso di proseguire da sola la via per affrontare gli attacchi di panico. Le hanno cambiato la vita, ma anche in meglio. In Lisa infatti è accresciuta una forma di ipersensibilità verso gli altri, nei quali riesce ad immedesimarsi e capirli. Ora ha anche il fidanzato ad aiutarla. Anche lui ora riesce a capire quando gli attacchi di panico le stanno per venire.

