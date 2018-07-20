Home Economia & Lavoro Sciopero treni 21 e 22 luglio: quali treni garantiti?

di Redazione 20/07/2018

Lo sciopero treni che si terrà il 21 e il 22 luglio renderà il prossimo weekend certamente infuocato per coloro che sono in procinto di partire o dovranno semplicemente spostarsi. Trenitalia, Italo e Trenord hanno deciso di scioperare anticipando - sui tempi - Ryanair e autostrade che faranno lo stesso la prossima settimana. Oltre al danno anche la beffa, con uno sciopero programmato anche per gli aerei, nonostante una revoca arrivata in extremis grazie a un accordo. Questi i treni garantiti e gli orari dello sciopero. Lo sciopero aerei e l'accordo raggiunto Il prossimo weekend e la prossima settimana saranno molto difficoltose per coloro che dovranno viaggiare o dovranno spostarsi per motivi lavorativi. Sia lo sciopero aerei che lo sciopero treni infiammano infatti il prossimo weekend, mettendo a dura prova i passeggeri. Se per gli aerei si è riusciti ad arrivare ad una soluzione in extremis, per i treni non ci sarà nulla da fare per evitarlo. Lo sciopero aerei programmato per i prossimi giorni è stato revocato per via di un accordo raggiunto in extremis. Tuttavia, sabato 21 luglio sciopereranno allo stesso modo le compagnie low cost Vueling e Blue Panorama. Intanto ci si prepara alla prossima settimana, quando Ryanair metterà a dura prova i voli con uno sciopero che durerà il 25 e 26 luglio. Stessa situazione anche per le autostrade, anche se i tempi sono anticipati al 22 e 23 luglio. Sciopero treni: orari degli scioperi e treni garantiti Ciò che metterà in ginocchio le partenze sarà lo sciopero treni di 24 ore che si terrà nei prossimi due giorni, sabato 21 e domenica 22 luglio. A scioperare saranno Trenitalia, Italo e Trenord per via de “il rinnovo del contratto di lavoro, per una norma legislativa sull’orario di lavoro, per una maggiore attenzione ai problemi della sicurezza”. Lo sciopero è stato proclamato dalla sigla sindacale CAT. Trenitalia sarà ferma dalle 21 di sabato fino allo stesso orario di domenica; gli stessi orari terranno con le braccia incrociate anche Italo, anche se sono già stati annunciati possibili ritardi. Da sabato a domenica anche lo sciopero di Trenord, anche se non sono previste fasce di garanzia. Tuttavia, alcune partenze sono garantite allo stesso modo. Basti controllare sul sito ufficiale di Frecciarossa e Italo, che hanno lasciato comunicati in merito.

