Vodafone, arriva il rincaro dei prezzi
di Redazione
23/04/2018
Al giorno d' oggi, avere un'offerta mensile con gli operatori telefonici non è più facile come un tempo. I clienti non riescono ad avere ciò che desiderano: a partire dalla fatturazione ogni quattro settimane, per poi tornare a quella mensile con un aumento dell'8% e ora, in particolare, i clienti dell'operatore vodafone si vedranno ancor di più aumentare il costo delle bollette. Il gestore telefonico tra i più importanti in Italia ha, infatti, comunicato che a partire dal 27 maggio 2018 ci sarà un aumento dei prezzi di alcune offerte che erano dedicate alla telefonia mobile. Certo, però, che i particolari di questa decisione susciteranno una grande polemica.
Ecco il motivo per cui Vodafone ha aumentato i prezziSul portale web ufficiale della compagnia telefonica, è stato pubblicato che, per riuscire a garantire la stessa qualità del servizio, alcune offerte avranno degli aumenti che vanno da 0,69 a 1,49 euro. I diretti interessati saranno contattati da parte del gestore attraverso un SMS in anticipo, in modo da avere il tempo materiale per stabilire se cambiare operatore e rescindere il contratto o continuare ad usufruire del servizio. Molto importante, però, è che chi vuole sciogliere il contratto, oltre a doverlo comunicare prima del 27 maggio, dovrà scrivere come causale le seguenti parole: ''Modifica delle condizioni contrattuali''. In tal modo non saranno sottoposti a penali.
Vodafone: come raccogliere informazioniSe nell'offerta prepagata è incluso un telefono o un tablet, le rate per il pagamento del dispositivo non subiranno variazionj, ma contemporaneamente si potrà sciogliere il contratto. Questo vuol dire che, alla fine basta in modo molto semplice finire di pagare il telefono, poi si è liberi di cambiare gestore. Chi volesse esercitare il diritto di recesso dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10.0.15 Ivrea, Torino. Volendo, però, in alternativa si può anche inviare una mail a vodafoneomnitel @pocert.vodafone.it, ma bisogna essere in possesso di una pec o digitare il 190. Come ultima spiaggia, ci si può recare anche pressp un centro Vodafone e spiegare tutta la situazione. Ovviamente, i clienti potranno raccogliere informazioni in modo più dettagliato sulle nuove condizioni contrattuali ancora prima che arrivi l'SMS. Basta infatti telefonare al 42590 per sapere in anticipo il prezzo da pagare dopo il termine ultimo indicato anche sul sito. Quindi, se si è clienti Vodafone, e si vuol sapere se si sarà protagonisti del rincaro e anche di quanto, è giunto il momento di raccogliere informazioni. In effetti, nonostante questo aumento dei prezzi, sappiamo bene che la Vodafone cerca di compensare il tutto attraverso servizi proposti ai clienti per trattenerli con sé. Come la decisione di offrire ai nuovi (ma anche ai vecchi) clienti i servizi hotspot e tethering completamente gratis, al fine di consentire l'utilizzo del proprio dispositivo come piccolo modem WiFi senza incorrere in costi. Per ulteriore informazioni visita il sito al Psbprivacyesicurezza.it
