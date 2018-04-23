Home Intrattenimento Bianca Atzei ricoverata in ospedale, le sue condizioni di salute

di Redazione 23/04/2018

Il posto Isola dei Famosi 2018 per la cantante Bianca Atzei e a quanto pare non deve essere semplicissimo. L'ex naufraga al suo ritorno in Italia doveva essere tra gli ospiti della trasmissione Domenica live di Barbara D'Urso, alla quale però non si è potuta presentare a causa di un malore improvviso. Bianca Atzei ricoverata in ospedale? Ecco quali sono le sue condizioni di salute. Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei Bianca Atzei in questi mesi è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste più discusse all'interno dell'Isola dei Famosi 2018. Nonostante la sua permanenza all'interno dell reality le luci gossip non ha mai spento le luci su Bianca Atzei. Se ben ricordate poche settimane dopo il suo arrivo all'Honduras, Max Biaggi è stato fotografato in compagnia di una giovane attrice del nome di Michelle Carpente che con molta tranquillità affermato di frequentare il motociclista. Ma cosa è successo dopo il ritorno di Bianca Atzei in Italia? Bianca Atzei operata al cuore perché? Sabato scorso abbiamo avuto modo di vedere l'intervista che Bianca Atzei ha rilasciato a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo. La cantante texana naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 ha raccontato di essere stata operata al cuore, ma perché? "A un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale,- dichiara Bianca Atzei-. Sono stato operato d'urgenza al cuore. Psicologicamente l'operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono spaventato e ho passato momenti difficili: ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante l'isola per non fare la vittima". Malore per Bianca Atzei, nuovamente ricoverata? Come abbiamo accennato all'inizio di questo nostro articolo, Bianca Atzei sarebbe stata ricoverata in ospedale a causa di un malessere. A dare la notizia è stata Barbara D'Urso che in occasione di Domenica Live non ha potuto fare altro che dare l'annuncio ai telespettatori, dicendo che la cantante non si sarebbe potuta presentare in studio a causa di un malore improvviso. Quali siano le attuali condizioni di salute della Atzei non è stata ancora resa nota ai fan, si presume che a causa del malore potesse essere stata un importante fonte di stress dovuta le condizioni di vita passata e sull'Isola... Oppure anche in questo caso potrebbe c'entrare il gossip legato a Max Biaggi?

