WhatsApp Business: ecco la versione per le aziende

Redazione Avatar

di Redazione

20/01/2018

I test erano cominciati a settembre e ora finalmente WhatsApp Business è disponibile per alcuni paesi quali Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. L'app sarà completamente indipendente dal classico WhatsApp, e per ora sarà disponibile solamente per Android, pensata apposta per l’uso aziendale e professionale.

WhatsApp Business: successo come il classico WhatsApp?

Secondo uno studio condotto da Morning Consult, la versione basic dell'applicazione di messaggistica è così gettonato che il 69% delle piccole imprese in Italia usa WhatsApp perché li aiuta a comunicare con i clienti. Mentre il 52% della aziende sostiene che favorisce la crescita del loro business . WhatsApp Business viene incontro proprio alle loro esigenze. Questa versione della app di messaggistica istantanea è pensata per chi non vuole mischiare la chat personale da quella lavorativa. Per quanto riguarda l'aspetto, non differirà così gli utenti potranno godere di tutte le funzionalità che usano già nel quotidiano sulla app basic, quindi ci saranno lo Stato, le chiamate, l’invio di messaggi di testo, foto e video e le chat di gruppo.

 In cosa consiste WhatsApp Business

Per attivare un account professionale bisognerà associare un numero di telefono, che potrà sia essere lo stesso della versione privata sia un altro numero (magari quello usato per lavoro). Con il tempo, gli account business otterranno anche la conferma. Per quanto riguarda  le funzionalità aggiuntive di WhatsApp Business rispetto a WhatsApp, esse sono innovative. Le specifiche del proprio profilo saranno di più, permettendo di aggiungere le informazioni relative alla propria attività, come il sito o l’indirizzo della sede. Inoltre, si potranno creare risposte immediate e automatiche da mandare ai clienti che contattano il numero. E per finire, ci sarà persino una sezione fatta apposta per inserire delle statistiche, per far conoscere alla grande la propria utenza.  
