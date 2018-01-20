Home Salute Sushi tutti i giorni: si forma una tenia di quasi 2 metri nello stomaco

di Redazione 20/01/2018

La moda della cucina giapponese negli ultimi anni in tutto il mondo ha preso il sopravvento. In particolare, mangiare il sushi è di tendenza, e pare anche sia molto apprezzato. Ma consumarne troppo può causare dei problemi, come la formazione di una tenia nello stomaco. Questo è ciò che è successo in California. Sushi ogni giorno? Ecco la tenia allo stomaco Un uomo originario di Fresno, in California, è accorso dal medico in quanto erano alcuni mesi che avvertiva fastidiosi mal di pancia e anche attacchi sanguinolenti diarroici. Una volta andato a controllo, il dottor Kenny Banh ha notato come il paziente fosse entrato in ambulatorio lamentando un gran dolore addominale, e si è insospettito quando lo stesso "malato" gli abbia chiesto immediatamente di esser sottoposto “ad un test per i vermi”. La cosa ha lasciato basito il dottor Banh, fino a quando l’uomo non ha aperto un sacchetto della spesa. Dalla shopper l'uomo ha tirato fuori un rotolo di carta igienica e attorno c’era attorcigliata quello che palesemente si presentava come una gigantesca tenia. Il dottor Banh, scioccato alla vista, ha misurato il verme solitario che si presentava dalle dimensioni di oltre 1,6 metri. A quel punto il medico ha voluto che il paziente rispondesse ad una serie di domande per cercare di capire da dove fosse venuta fuori. L'infezione da tenia del pesce Pare che l'uomo mangiasse salmone crudo quasi ogni giorno. Ecco dunque spiegata la fonte del verme solitario. L’infezione da “tenia del pesce” nasce in seguito all’ingestione di larve di Diphyllobothrium, che sono presenti nei pesci di acqua dolce, ad esempio come il salmone, ma anche nel pesce marinato o affumicato. I casi da infezione da tenia sono aumentati nelle aree sotto sviluppate a causa dei servizi igienici non adeguati, ma c'è stato un aumento anche nei Paesi in cui vi è un consumo smoderato di sushi e sashimi.

