Whatsapp down: l’app di messaggistica non funziona in tutta Italia

La più famosa applicazione di messaggistica istantanea non funziona, secondo quanto segnalato dagli utenti di tutta Italia in diversi portali di informazione e non solo. WhatsApp è down, per una causa non ancora ben specificata, dal momento che l’applicazione non funziona e, soprattutto, non è possibile inviare o ricevere i messaggi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di WhatsApp down.

Whatsapp down: perché la piattaforma di messaggistica non funziona?

Le prime segnalazioni, a proposito di WhatsApp down, sono iniziate intorno alle 22 italiane, per poi moltiplicarsi nel corso dei minuti e raggiungere vette incredibili da parte di utenti che hanno segnalato il malfunzionamento della piattaforma di messaggistica istantanea. WhatsApp non funziona, dal momento che non è possibile inviare o ricevere messaggi sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Non è ancora chiaro quale sia il problema che ha investito la piattaforma di Whatsapp down.