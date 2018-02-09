Home Scienza e Tecnologia WhatsApp payments cos'è e quando arriva in Italia?

WhatsApp payments cos'è e quando arriva in Italia?

di Redazione 09/02/2018

Come abbiamo avuto modo di accennare più volte nel corso delle ultime settimane, abbiamo avuto modo di leggere diverse news relative ai cambiamenti di WhatsApp... Oggi la rivoluzione però si chiama WhatsApp Payments ma cos'è e quando arriva in Italia? WhatsApp aggiornatemi 2018 I 2018 si presenta davvero interessante sotto un punto di vista tecnologico. Come abbiamo appena annunciato L'inizio del nostro articolo sono diverse le notizie che riguardano WhatsApp aggiornamenti 2018. L'app di messaggistica più famosa al mondo ha cambiato aspetto e si è arricchita con molteplici funzionalità. WhatsApp aggiornamento che ha conquistato più di chiunque altro è stato senza ombra di dubbio la possibilità di cancellare i messaggi entro entro 7 minuti, ma non solo... La cosa di per sè alimentato tutta una lunga serie di critiche da parte degli utenti, i quali hanno visto colorare le te app cardinale del mondo dei social ovvero WhatsApp, Instagram e Facebook senza alcuna differenziazione. Dopo l'annuncio di WhatsApp business Ecco che oggi arriva un importante rivoluzione, ovvero WhatsApp Payments: cos'è? WhatsApp Payments presto in Italia? Nell'arco delle ultime ore è stata ufficializzata la notizia secondo cui a breve si potrà utilizzare la funzione WhatsApp Payments. Ma cos'è? La nuova funzionalità di WhatsApp prevede la possibilità di effettuare dei pagamenti attraverso il circuito della app di messaggistica. WhatsApp Payments potrebbe arrivare in Italia entro 2018, anche se il momento non è stato specificato quando e come potrebbe arrivare all'interno della nostra nazione. Comunque sia Tenete conto che hai WhatsApp Payments è un circuito economico a sé stante, Attiva all'interno appunto della app ma soprattutto collegato in partnership con alcuni enti bancari. Al momento è già attiva in India dove un circuito di banche ha messo a disposizione la possibilità di far fluire denaro da un' applicazione WhatsApp all'altra, un po' come funziona già in Italia con PayPal e Postepay.

