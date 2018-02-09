Ferrero lancia i gelati Kinder: quando in Italia?

Quest'estate tutti in vacanza in Francia e Germania per assaggiare i gelati Kinder. A quanto pare il progetto rivoluzionario di casa Ferrero non comprende l'Italia.

Gelati Kinder, chi li produce?

Quando abbiamo letto la notizia che stanno per arrivare i gelati Kinder abbiamo sgranato gli occhi. Purtroppo non saranno disponibili in Italia e, nonostante la delusione, non ci arrendiamo. Possiamo sempre approfittare di qualche volo low cost per andare in Francia, Germania o in uno degli altri paesi europei dove saranno venduti i gelati Kinder. Il lancio è previsto per la prossima primavera. La produzione è affidata a Magnum mentre Unilever si occuperà della distribuzione. Un vecchio sogno quello dell'azienda di Alba che finalmente si realizza. Il direttore generale di Ferrero France è molto soddisfatto, soprattutto dopo le polemiche sui barattoli di Nutella che sono andati a ruba nei supermercati francesi.

Quali sono i gusti dei gelati Kinder?

I gelati Kinder rispettano le ricette degli snack e saranno a base di cioccolato, latte e nocciola. I primi gusti disponibili sono Kinder Bueno Ice Cream Cone, il Kinder Ice Cream stick e il Kinder Ice Cream Sandwich. Il cono Kinder Bueno è un gelato alla nocciola con crema al cioccolato e nocciole Ferrero e abbiamo l'acquolina in bocca al solo pensiero. Se la campagna del Kinder Bueno Ice Cream sarà positiva l'azienda valuterà alla distribuzione anche in Italia, ma sono tantissimi i prodotti lanciati in questi anni che sono stati ritirati perché non soddisfacevano i gusti dei clienti.