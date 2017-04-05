Home Scienza e Tecnologia Whatsapp permetterà l'invio di denaro con un click: info e rumor sul nuovo aggiornamento

di Redazione 05/04/2017

Whatsapp, l'app di messaggistica più usata degli ultimi anni, non finisce mai di stupirci. Dopo gli ultimi aggiornamenti che hanno permesso l'aggiunta delle popolarissime "storie" all'interno dello stato della applicazione e dopo l'arrivo della spunta blu all'interno della chat che ci permette di capire se il destinataria ha o meno visualizzato il messaggio da noi inviato, nei prossimi mesi whatsapp potrebbe ritornare a sorprenderci con un'altra innovativo aggiornamento che addirittura permetterà di inviare denaro molto più rapidamente degli attuali metodi di pagamento online, scongiurando forse del tutto le interminabili file presso gli sportelli bancari. Di cosa si tratta e quanto sarà davvero utile questa ulteriore novità? Innanzitutto c'è da dire che non c'è ancora nulla di ufficiale da parte di Whatsapp. Sono tanti però i commenti dei più appassionati ed i rumors che girano intorno alla notizia. Secondo alcune fonte infatti, il sito indiano The Ken sarebbe già a lavoro per tentare di consentire lo scambio veloce di denaro tra utenti che usano l'app whatsapp. Se dovesse riuscire, la novità potrebbe riuscire ad estendere l'uso della popolare app di messaggistica anche a livello internazionale, tanto che- secondo alcune indiscrezioni - la nuova funzionalità potrebbe già essere inaugurata in India nei prossimi mesi e poi essere esportata negli altri Paesi se confermata nella sua efficacia. Ma come funzionerebbe il nuovo aggiornamento di whatsapp? Appoggiandosi a UPI (Unified Payments Interface) whatsapp dovrebbe creare una sorta di circuito con tutte le banche in modo da consentire proprio il trasferimento simultaneo di denaro mobile to mobile tramite un semplice messaggio oppure tramite la stessa email. Non è ancora dato sapere di più sulle modalità di svolgimento dell'operazione. Ma è chiaro che se la funzione avrà il successo sperato, i produttori potrebbero anche aggiungere una versione a pagamento di whatsapp per consentire agli utenti di usufruire di tali servizi aggiuntivi. Una nuova rivoluzione nel mondo della messaggistica? Staremo a vedere.

