Carte di credito per utilizzo sicuro sul web, tutto quel che c'è da sapere
di Redazione
05/04/2017
L'uso delle Carte di credito sul web , seguendo opportuni accorgimenti, non solo è sicuro, ma permette anche di fare gli acquisti risparmiando rispetto allo shopping tradizionale presso i negozi fisici. Questo, in particolare, vale per l'acquisto online di beni e di servizi con la carta di credito da utilizzare sempre e comunque con prudenza a partire dall'inserimento dei dati dello strumento di pagamento solo da pagine web che sono protette e criptate. Non mancano anche al giorno d'oggi coloro che sono ancora restii ad utilizzare le Carte di credito sul web, ma nel complesso è possibile fidarsi dei venditori in Rete dopo aver fatto delle opportune verifiche. Si tratta, nello specifico, di verificare l'esistenza del venditore che sul proprio sito Internet è tenuto per legge a pubblicare tutti i dati di contatto, dall'indirizzo al numero di telefono e passando per il fax, così come si raccomanda di evitare di accedere al sito Internet del venditore da messaggi di posta elettronica contenenti link che, invece, potrebbero dirottare l'utente su siti che non sono attendibili. E dopo aver perfezionato l'acquisto online, utilizzando la carta di credito sul web, è sempre una buona abitudine quella di fare una stampa della ricevuta di pagamento che, nell'eventualità, potrà servire in caso di avvio di contestazioni. Nell'uso delle carte di credito sul web, inoltre, occorre sempre fare attenzione ai messaggi di posta elettronica che presentano delle richieste alquanto sospette. Ci riferiamo, nello specifico, alla richiesta via e-mail, ma anche via Sms, di dati personali e/o dei dati della carta di credito da inserire cliccando su un link presente nel messaggio di posta elettronica. Le banche e le società finanziarie non chiedono mai questi dati via e-mail o Sms, ragion per cui occorre evitare di cadere nella rete del cosiddetto phishing via posta elettronica e via Sms. Inoltre, sempre per sicurezza, si raccomanda di controllare sempre attentamente l'estratto conto della carta di credito verificando tutte le spese effettuate online ed anche presso i negozi fisici. Nel caso in cui ci fossero infatti addebiti doppi, oppure addebiti relativi ad acquisti che non sono stati mai effettuati, allora questi andranno immediatamente contestati concordando con la società emittente il da farsi ad esempio bloccando la carta di credito e presentando poi una denuncia alle autorità. Per quanto detto, quindi, sebbene la legge tuteli i possessori di carte di credito, ed in generale di carte di pagamento, per il titolare dello strumento di moneta elettronica è importante fare sempre attenzione al fine di evitare spiacevoli sorprese.
