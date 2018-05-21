Home Scienza e Tecnologia WhatsApp videochiamate di gruppo disponibili su Android?

di Redazione 21/05/2018

Quando credevamo che le news riguardanti gli aggiornamenti su WhatsApp fossero finite... Ecco che un nuovo colpo di scena! Le protagoniste di questo articolo oggi sono le WhatsApp videochiamate di gruppo disponibili su Android, ma quando sarà possibile effettuare il download dell'aggiornamento anche in Italia? WhatsApp messaggi vocali Nel corso di queste ultime settimane, sono diversi gli utenti che hanno avuto modo di provare il nuovo aggiornamento di WhatsApp. Facciamo riferimento a coloro che hanno uno smartphone con iOS come sistema operativo, dato che molto spesso i vari aggiornamenti arrivano qui in modo quasi esclusivo. Dopo i tanti cambiamenti, ecco che è il turno delle note vocali. Da qualche settimana, infatti, è possibile registrare i WhatsApp messaggi vocale senza tener premuto il tasto record, potendo parlare così liberamente. La cosa è stata accolta molto bene soprattutto da coloro che, molo spesso per necessità di lavoro, sono costretti a mandare note audio lunghissime, distogliendo così l'attenzione dalla guida. A quanto pare però, i regali da parte del quartier generale di WhatsApp non sono finiti qui... Chat di gruppo, stop per gli utenti? Qualche mese fa, inoltre, sul blog ufficiale di WhatsApp era stato annunciato un cambiamento riguardati le chat di gruppo... Gli sviluppatori, infatti, avrebbero reso disponibile un nuovo aggiornamento che prevede lo stop per gli utenti. La nuova funzione, nel dettaglio, permette la creazione di una chat di gruppo dove uno, tutti o singoli utenti, possono essere bloccati temporaneamente, al fine di rendere la conversazione più fluida ed evitare così diverse conversazioni che nascerebbero invece con la consegna di un messaggio in broadcast, oltre che gli effetti collaterali di una chat di gruppo. In queste ultime ore è stato annunciato anche l'arrivo di un ulteriore aggiornamento riguardanti le WhatsApp videochiamate. WhatsApp videochiamate di gruppo Come abbiamo annunciato all'inizio del nostro articolo sembra che per i sistemi operativi Android e iOS sia già stato reso disponibile l'aggiornamento riguardante le WhatsApp videochiamate di gruppo. La conferma della news è arrivata da WABetaInfo attraverso un tweet. Attenzione, perché l'aggiornamento è disponibile solo per iOS 2.18.52 mentre per Android si fa riferimento alla verisione 2.18.145 e superiori di WhatsApp Beta.

