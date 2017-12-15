Home Intrattenimento X Factor 11 vincitore, Lorenzo Licitra batte i Maneskin

di Redazione 15/12/2017

Il vincitore assoluto di questa stagione si è portato a casa un contratto discografico del valore di 100 mila Euro con la Sony. X Factor 11 Finalissima, Licitra contro i Maneskin Ieri sera si è conclusa l’undicesima stagione di X Factor, il fortunato talent show di Sky condotto da Alessandro Cattelan. Il vincitore finale ha portato a casa un contratto discografico del valore di 100 mila Euro con la casa di produzione Sony. Una serata indimenticabile soprattutto per Lorenzo Licitra, ma anche per la presenza di artisti della musica italiana e internazionale come Tiziano Ferro ed Ed Sheeran, i quali ieri si sono esibiti al Mediolanum Forum di Assago con i loro brani. Il vincitore di X Factor 11 è Lorenzo Licitra Ma chi è il vincitore dell’undicesima edizione di X Factor? Il verdetto finale del pubblico da casa ha deciso che i due concorrenti giunti al rush finale sono Lorenzo Licitra, guidato da Mara Maionchi e il gruppo rivelazione con capitano Manuel Agnelli, i “coatti” Maneskin. I pronostici davano vincitori i ragazzi della band, ma ad aver la meglio dopo l’esibizione live dei loro brani inediti è stato Licitra. Un trionfo clamoroso, anche se è stato uno dei concorrenti più bravi di questa edizione. I super favoriti rimanevano i Maneskin, anche perché con i loro brani hanno scalato le classifiche di vendita su iTunes. Durante la finalissima trasmessa su Sky e su Tv8, Alessandro Cattelan ha annunciato che il gruppo ha conquistato il loro primo disco d’oro della loro carriera per le 25mila copie vendute del loro singolo e al momento, la canzone è tra le prime posizioni della classifica del brani più venduti in Italia, preceduti solo da Ed Sheeran. Lorenzo Licitra vince X Factor 11 con polemica Questo verdetto finale ha colto tutti di sorpresa, tanto che il pubblico social che segue la trasmissione ha polemizzato un po’, sostenendo che questa vittoria inaspettata sia dovuta al fatto che la finalissima venga trasmessa in diretta tv anche in chiaro su Tv8 e di conseguenza il pubblico generalista ha preferito far vincere il cantante con le caratteristiche canoniche piuttosto che la rivelazione di questa stagione. Menzione speciale per il terzo posto di Enrico Nigiotti e la sua svolta cantautorale: l’ex Amici di Maria De Filippi ha fame di tornare ad esibirsi e ha dimostrato di essere pronto per la musica.

