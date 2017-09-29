Home Intrattenimento X Factor 2017 terza puntata audizioni: clamoroso ritorno dei Jarvis

X Factor 2017 terza puntata audizioni: clamoroso ritorno dei Jarvis

di Redazione 29/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La puntata di XF11 andata in onda il 28 settembre 2017 alle 21.15 su SkyUno ha riservato colpi di scena e sorpresa: da Chiara Ferragni in gigantografia alle lacrime di Mara Maionchi per la giovane Britney, fino a due ritorni: Enrico Nigiotti di Amici e Francesco Bertoli, ex Jarvis. Si parte coi Bootcamp di X Factor 11. Grandi emozioni e lacrime durante le ultime audizioni di X Factor 2017, ora Bootcamp I giudici di X Factor 11 Mara Maionchi, Levante, Fedez e Manuel Agnelli, durante la terza e ultima puntata di selezioni in onda giovedì 28 settembre alle 21.15 su SkyUno hanno valutato i concorrenti prima di voltare pagina e passare alla fase dei Bootcamp. Tra ritorni inaspettati, lacrime e talenti internazionali, l’atto finale delle Audizioni è sicuramente il più esplosivo di questo avvio di stagione, se non di tutte le edizioni del talent. X Factor 2017, cosa è successo nella terza e ultima puntata audizioni La prima a calcare il palco è Marialuisa, cantante autrice di 2 libri e in procinto di scrivere il terzo. La sua performance sulle note di Qualcosa di te di Anna Tatangelo passerà nella storia del trash come la performance dei Dado, due gemelli con l’aspirazione della musica. Mentre due fidanzati, Sem & Stenn, a sorpresa, hanno convinto il. Manuel Agnelli è stato conquistato dal loro electropop Anni Ottanta, Levante ammette di non aver sentito voci pazzesche ma di essere rimasta colpita dalla loro personalità. Mara Maionchi vuole dare fiducia ai due colleghi che li hanno promossi e dice sì, mentre Fedez li boccia. Poco male, visto che passano il turno. X Factor 2017, per Fedez arriva Chiara Ferragni di cartone Sorpresa sul palco: Daniele arriva con una gigantografia di Chiara Ferragni. Fedez è divertito e manda una nota vocale alla fidanzata per raccontarle cosa sta succedendo, e lei risponde mandando un in bocca al lupo al concorrente direttamente da Las Vegas. Oltre a fare il cantante, uno dei sogni di Daniele è conoscere la fashion blogger e raggiungere i Live Show perché il giudice rapper se la porta sempre. Il ragazzo canta Lontano dagli Occhi, ma purtroppo viene bocciato da Manuel Agnelli, anche perché ha portato una serenata dedicandola a Chiara e l’ha cantata davanti al fidanzato. X Factor 2017 ultime audizioni, il ritorno dei Jarvis Mara Maionchi si commuove fino alle lacrime a sentire Brtiney, la quale ha portato Sette Gradi di Separazione. Pur ammettendo di non aver capito nulla, la giudice ha pianto perché le è arrivata la sofferenza della ragazza e la sua voglia di raccontare. Poi, la sorpresa durante la terza e ultima puntata di audizioni: Francesco Bertoli, ex frontman dei Jarvis. La band si ritirò agli Home Visit l’anno scorso e ha creato una polemica per alcune dichiarazioni date fuori dal programma. Fedez ha sottolineato tutta la sua disapprovazione per le parole pronunciate dalla band lo scorso anno. La performance sulle note di Thinkin’ Out Loud però non entusiasma il rapper, al contrario di Manuel Agnelli secondo cui il ragazzo deve fare questo lavoro, di Levante e di Mara e passa il turno. X Factor 2017, al Bootcamp Enrico Nigiotti di Amici Le sorprese non finiscono mai in questa puntata di Audizioni: proprio sul finire infatti si presenta sul palco Enrico Nigiotti, ex volto di Amici e passata nuova proposta a Sanremo 2016. A X Factor porta l’inedito L’amore è. Levante è certa di aver avuto davanti un artista e, come gli altri 4 giudici, pronuncia il fatidico sì. Ha concluso la tornata Ricky Joe, autore di Papu Dance, brano che ha spopolato quest’estate tra i tifosi dell’Atalanta. Questa è l’ultima promozione per quanto riguarda le Audizioni, ora ci sarà il Bootcamp.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp