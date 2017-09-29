Oroscopo di oggi 29 settembre 2017 di Branko: Vergine ritrova la passione

Buongiorno al segno della Vergine. Branko per l'oroscopo di oggi 29 settembre 2017 suggerisce di andare per il mondo a cercare nuove persone con cui realizzare progetti d'amore. La Luna infatti è molto generosa, ma scopriamo insieme le previsioni per tutti i segni che l'astrologo istriano ha formulato per Il Messaggero.

Ariete: Le battaglie professionali di questa stagione non sono ancora iniziate, Marte è in Vergine. Secondo l’oroscopo 29 settembre 2017 Branko il prossimo mese però ci sarà uno spostamento importante quindi dovete preparare già da adesso la vostra difesa. L'amore invece è un'altalena di emozioni contrastanti.

Toro: Branko oroscopo oggi sotto la protezione di Venere che si trova nel punto più felice del vostro cielo. Avete tutte le carte in regola perché nasca un amore duraturo, come desiderate, la Luna è giusta e i pianeti favoriscono nuovi incontri. Liberatevi dei complessi! Anche nel lavoro e negli affari vincerete.

Gemelli: Branko oroscopo oggi 29 settembre 2017 che ha come protagonista Mercurio, 'dio' alato capace di cambiare la vostra vita. Per fortuna ha belle notizie, domani mattina si sposta in Bilancia per un contatto felice con Giove. Tirerete un sospiro di sollievo nel privato. Siete finalmente più combattivi e agite.

Cancro: Dovete essere molto limpidi se avete a che fare con degli atti scritti perché la Luna è opposta a Giove e Mercurio inizia a dare segnali di insofferenza che si allargheranno. Questo giorno non è ideale nemmeno per i legami con i parenti acquisiti e di riflesso ci saranno problemi nelle collaborazioni di vecchia data.

Leone: Oroscopo Branko 29/09/2017 davvero positivo perché troverete quello che state cercando nel campo professionale ed economico. Le stelle preparano il terreno e lo rendono fertile. Giove è ancora favorevole in Bilancia e la prossima notte ci sarà un breve transito di Mercurio che vi permetterà di sistemare vecchie situazioni.

Vergine: L’oroscopo del 29 settembre Branko è all'insegna di Venere a favore dei segni di terra. Il contatto con Marte e Plutone è splendido e vi rende anche più passionali. Questi influssi dovrebbero risvegliare i coniugi più abbacchiati. Mercurio domani notte lascia il segno ma organizzate un evento per chiudere occasioni di affari.

Bilancia: Venere sospira nel segno che vi precede ma la Luna in Capricorno continua a mettere i bastoni tra le ruote. Sicuramente la persona amata è troppo concentrata sui suoi problemi, proprio come voi, ecco perché mancano gli stimoli erotici. Pazientate perché le cose stanno per cambiare. Arrivano occasioni di guadagno e di affermazione nel campo sociale.

Scorpione: Branko oroscopo di oggi 29 settembre 2017 con molte strade da percorrere, tutte vi portano nel punto più alto del vostro cielo anche se ci vuole tempo per uscire da alcune situazioni e voi non dimenticate facilmente torti e offese subite. La forza del vostro segno è saper cancellare dopo un lungo esame interiore.

Sagittario: Occorre molta prudenza quando si passa dalla Vergine alla Bilancia, perché Marte e Venere sono opposti e in aspetto bellicoso. Transito delicato per la salute ma i prossimi movimenti astrali saranno favorevoli per la carriera. Il successo però è ancora ostacolato dai concorrenti e dagli avversari, in amore vincete tutto.

Capricorno: Oroscopo del giorno di oggi Branko con transiti a sorpresa che vi faranno passare in breve dall'euforia alla depressione. Dovete imparare ad essere modesti quando pretendete qualcosa perché non tutto vi è dovuto e in questo momento mancano le condizioni necessarie. In tutto questo caos però alcune stesse si trasformano, regalandovi momenti piacevoli.

Acquario: Nei mesi passati ha fatto davvero molto caldo e quindi le vostre vigne sono già vuote. Però potete raccogliere i risultati dei lavori svolti durante l'anno e potete esserne sicuri, sarà davvero un ottimo raccolto. L'ultimo giorno del mese di settembre porta la Luna crescente nel segno con soldi e fortuna che non bastano mai.

Pesci: Branko oroscopo di oggi 29 settembre con pensieri e parole, non sempre riuscite a concentrarvi perché vi perdete. In ogni caso avete superato questo periodo grazie anche a Nettuno. La Luna in Capricorno porta contatti e conoscenze quindi cercate di essere attivi nelle discussioni di lavoro e di affari.