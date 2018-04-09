Varedo: arrestata maestra d'asilo per maltrattamenti

Un nuovo caso di maltrattamenti da parte di insegnati arriva da Varedo in provincia di Monza. Tutto è partito dopo la denuncia di un gruppo di genitori. La maestra d'asilo ha aggredito fisicamente e verbalmente dei piccoli alunni di età compresa tra 4 e 6 anni.

Arrestata maestra di Varedo

Tutti noi ricordiamo con affetto le nostre maestre, veri e propri angeli che ci hanno coccolati e accompagnati nella crescita. Purtroppo però aumentano i casi di maltrattamento nelle scuole dell'infanzia. L'ultimo è quello di Varedo (Monza) dove una maestra di 45 anni è stata arrestata dopo la denuncia di un gruppo di genitori. Importanti sono state le intercettazioni che hanno consentito ai carabinieri di accertare le violenze segnalate dai genitori. La donna strattonava e prendeva a schiaffi i bambini, li aggrediva verbalmente. Un vero e proprio incubo che li costringeva a vivere in una condizione di continua sottomissione.

Maltrattamenti all'asilo

I bambini saranno segnati per sempre, ma come sappiamo questo non è il primo episodio. Sull'argomento si è espressa la dott.ssa Maura Manca, dell'Osservatorio nazionale adolescenza. La psicoterapeuta ha evidenziato che nello scorso anno scolastico almeno due alunni su dieci sono stati trattati male e denigrati da un insegnante e il 10% di loro ha cambiato scuola. I “metodi educativi violenti” nelle scuole comprendono punizioni, aggressioni fisiche e verbali e continue umiliazioni. Per quanto riguarda i bambini delle scuole materne e dell'asilo nido, il fenomeno è sottovalutato perché non hanno ancora acquisito le competenze per spiegare cosa succede e spesso non vengono compresi dai genitori.

Insegnare è un mestiere impegnativo e che richiede molta responsabilità, questo però non giustifica i comportamenti violenti degli insegnanti che dovrebbero essere preparati anche dal punto di vista psicologico per non scaricare sugli alunni le proprie frustrazioni.