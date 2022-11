1899 è il nuovo prodotto originale Netflix, ideato dai creatori della tanto amata serie Dark, si prospetta uno dei migliori titoli del 2022. Ecco trama, cast, curiosità e data di uscita.

1899: la nuova serie horror-thirller di Netflix

1899 è il titolo del nuovissimo prodotto originale di Netflix, firmato Baran bo Odar e Jantje Friese, autori della celebre serie di produzione tedesca Dark. Nello specifico, la regia è affidata a Odar, mentre la sceneggiatura è curata principalmente da Friese.

Gli autori hanno dichiarato di stare lavorando alla realizzazione di 1899 dal 2018, e che si tratta della produzione tv tedesca più costosa di sempre, con un budget che ammonta a 62 milioni di dollari.

1899, oltre ad essere un prodotto estremamente costoso, risulta anche altrettanto enigmatico: gli spettatori, com’è già accaduto con la serie Dark, dovranno prepararsi ad uno show tutt’altro che semplice e lineare. Secondo gli autori, è opportuno pensare a 1899 come ad un puzzle da risolvere.

La trama di 1899, la nuova serie Netflix dagli autori di Dark

Di seguito la trama di 1899, la nuova serie horror-thriller firmata Netflix.

1899. Un piroscafo di migranti si dirige verso ovest per lasciare il vecchio continente. I passeggeri, un gruppo eterogeneo di origini europee, sono uniti dalle speranze e dai sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. Ma il loro viaggio prende una piega inaspettata quando scoprono un’altra nave di migranti alla deriva in mare aperto. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro passaggio verso la terra promessa in un incubo spaventoso.

Il cast di 1899: volti noti all’intero continente europeo

Il cast della serie tv 1899 è composto da attori provenienti da diverse regioni dell’Europa. Troviamo innanzitutto il britannico Aneurin Bernard (Dunkirk e Peaky Blinders), il tedesco Andreas Pietschmann (Belle & Sebastien, Dark) e il danese Lucas Lynggaard Tonnesen (The Rain).

Altri volti già noti agli spettatori sono: lo spagnolo Miguel Bernardeau (Elite) e il britannico Anton Lesser (Games of Thrones, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e The Crown). Infine, le britanniche Emily Beecham (The Pursuit of Love – Rincorrendo l’amore, Berlin e Crudelia) e Rosalie Craig (Lovesick e Anatomia di uno scandalo).

Curiosità su 1899

1899 si compone, per adesso, di una sola stagione da 8 episodi. Anche se la seconda stagione di 1899 non è stata ancora confermata ufficialmente, Baran bo Adar ha dichiarato all’Hollywood Reporter che, per quanto riguarda sviluppo della storia, la seconda e la terza stagione sono già state pianificate.

Data di uscita di 1899

Gli 8 episodi che compongono la prima stagione di 1899 sono disponibili in streaming su Netflix dal 17 novembre 2022.