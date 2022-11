Blanco negli stadi: i concerti al San Siro e all’Olimpico nel 2023

Blanco annuncia su Instagram due concerti negli stadi: il San Siro di Milano e l’Olimpico di Roma saranno i palchi scelti per il giovane prodigio della musica italiana.

Blanco annuncia due concerti negli stadi

Con un breve video pubblicato nelle stories di Instagram, il cantante Blanco annuncia il suo debutto negli stadi italiani con due concerti. Il video in questione lo ritrae di spalle con una bomboletta spray, utilizzata per scrivere su una parete bianca quattro semplici parole: Blanco – San – Siro – Olimpico.

La notizia ha subito fatto il giro del web tra fan increduli ed emozionati. Sebbene i numeri ottenuti da Blanco con il suo tour estivo siano stati a dir poco strabilianti, non ci si aspettava certo un salto di questo tipo.

Non si hanno ancora date definite, tuttavia è molto probabile che i concerti abbiano luogo nell’estate del 2023.

Il successo senza precedenti di Blanco

19 anni, innumerevoli dischi di platino con un solo album firmato Blanchito, sold out con più di 300mila biglietti venduti al suo primo tour, la vittoria al Festival di Sanremo e il palco dell’Eurovision. Ora anche gli stadi.

Blanco è senza dubbio l’artista più interessante dell’attuale panorama musicale italiano, un ragazzo che prima ancora di compiere 20 anni è riuscito ad ottenere risultati senza precedenti è una perla più unica che rara.

Blanco negli stadi: troppo presto?

Nonostante diversi profili sui social network abbiano polemizzato la scelta di esibirsi negli stadi, c’è da considerare che lo scorso tour di Blanco ha riunito un totale di spettatori che possono senza particolari ostacoli riempire anche gli stadi. I numeri per il sold out in uno stadio ci sono, quindi perché no?

Il passaggio “obbligato” per il palazzetto, prima di arrivare allo stadio, potrebbe addirittura risultare controproducente per i migliaia di fan che la scorsa estate non sono riusciti ad acquistare i biglietti per un suo concerto, e anche da un punto di vista logistico ed organizzativo.

Per quanto riguarda il versante canzoni, è vero che per adesso Blanco ha rilasciato solo un disco e diverse collaborazioni di successo, ma il cantautore di Brividi ha ancora tanto da raccontare, e ci si aspetta che prima dei due concerti al San Siro e all’Olimpico, rilascerà un nuovo album.