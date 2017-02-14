50 Sfumature di Rosso anticipazioni, quando esce al cinema? Data di uscita, trama e cast

Oggi,, non solo è, ma è prevista la data di uscita della proiezione cinematografica di, secondo della saga capolavoro erotico di: i fan, tuttavia, sono impazienti di sapere le ultime news eriguardo il sequel, ovveroi due film con protagonisti Dakota Johnson e Jamie Dornan sono stati girati insieme durante l’estate del 2016. Dopo il successo di 50 Sfumature di Grigio, la produzione ha deciso di non far passare troppo tempo tra una data di uscita e l’altra:il sequel del Nero? Di seguito, tutte le news sullae sul. Il filmavrà una particolare, ovvero il. Leindicano che la tradizione si ripete: uscirà sempre a febbraio e sempre a San Valentino e potrebbe essere diviso in due parti, come le saghe di Twilight e Hunger Games hanno insegnato a Hollywood. Il sequel, come le precedenti pellicole, è tratto dall’omonimo libro die nel film in uscita il prossimo anno ci saranno significativi cambiamenti: ecco tutte leriguardo il. Ladiè stata rivelata, ora non resta che rivelarne la: i due protagonisti si sposano, dopo momenti di paura e incertezza causati da Leila e Mrs Robinson. La luna di miele nel Sud della Francia è idilliaca, ma al ritorno a Seattle i problemi ritornano e si chiamano, un impiegato in cerca di vendetta in quanto licenziato da. Inoltre,scopre di essere incinta: trasgressione, amore e libido andranno di pari passo con la gravidanza? Il cast del sequel si rimpolperà in maniera significativa:mantengono saldi i loro ruoli di protagonisti, mentre le new entry sono Arielle Kebbel (Lexie di The Vampire Diaries), Tyler Hoeclin (Derek in Teen Wolf) e Brant Daugherty (Noah in Pretty Little Liars). I fan aspettanoquesto sensazionale sequel, ma c’è una novità: non sarà l’ultimo capitolo della saga. Pare che la scrittrice E.L.James stia lavorando a un nuovo libro, in vendita prossimamente nelle librerie, magari per movimentare il prossimo