50 Sfumature di Rosso anticipazioni, quando esce al cinema? Data di uscita, trama e cast
di Redazione
14/02/2017
Oggi, 14 febbraio 2017, non solo è San Valentino, ma è prevista la data di uscita della proiezione cinematografica di 50 Sfumature di Nero, secondo della saga capolavoro erotico di E.L. James: i fan, tuttavia, sono impazienti di sapere le ultime news e anticipazioni riguardo il sequel, ovvero 50 Sfumature di Rosso: i due film con protagonisti Dakota Johnson e Jamie Dornan sono stati girati insieme durante l’estate del 2016. Dopo il successo di 50 Sfumature di Grigio, la produzione ha deciso di non far passare troppo tempo tra una data di uscita e l’altra: quando esce il sequel del Nero al cinema? Di seguito, tutte le news sulla data di uscita e sul cast. Il film 50 Sfumature di Rosso avrà una particolare data di uscita, ovvero il 14 febbraio 2018. Le anticipazioni indicano che la tradizione si ripete: uscirà sempre a febbraio e sempre a San Valentino e potrebbe essere diviso in due parti, come le saghe di Twilight e Hunger Games hanno insegnato a Hollywood. Il sequel, come le precedenti pellicole, è tratto dall’omonimo libro di E.L.James e nel film in uscita il prossimo anno ci saranno significativi cambiamenti: ecco tutte le anticipazioni riguardo il cast e la trama. La data di uscita di 50 Sfumature di Rosso è stata rivelata, ora non resta che rivelarne la trama: i due protagonisti si sposano, dopo momenti di paura e incertezza causati da Leila e Mrs Robinson. La luna di miele nel Sud della Francia è idilliaca, ma al ritorno a Seattle i problemi ritornano e si chiamano Jack Hyde, un impiegato in cerca di vendetta in quanto licenziato da Christian Grey. Inoltre, Ana scopre di essere incinta: trasgressione, amore e libido andranno di pari passo con la gravidanza? Il cast del sequel si rimpolperà in maniera significativa: Dakota Johnson e Jamie Dornan mantengono saldi i loro ruoli di protagonisti, mentre le new entry sono Arielle Kebbel (Lexie di The Vampire Diaries), Tyler Hoeclin (Derek in Teen Wolf) e Brant Daugherty (Noah in Pretty Little Liars). I fan aspettano quando esce al cinema questo sensazionale sequel, ma c’è una novità: non sarà l’ultimo capitolo della saga. Pare che la scrittrice E.L.James stia lavorando a un nuovo libro, in vendita prossimamente nelle librerie, magari per movimentare il prossimo San Valentino.
