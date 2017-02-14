Uomini e Donne news Trono Classico: Mario Serpa contro Sonia Lorenzini, la verità in un post sui social
di Redazione
14/02/2017
Nuove news per Uomini e Donne e Sonia Lorenzini, protagonista indiscussa di questo nuova fase del Trono Classico. Ancora una volta infatti troveremo Mario Serpa contro la tronista e tutto a causa di una presunta e seria frequentazione con il corteggiatore Federico Piccinato. Quanto c'è di vero in questa rivelazione? L'ex corteggiatore del Trono Gay non avrebbe dubbi... Le voci sui due protagonisti del programma di Maria De Filippi sarebbero vere.
Uomini e Donne gossip: Sonia e Federico, la verità sulla tronista e il corteggiatore secondo Mario SerpaSonia Lorenzini nel mirino delle critiche per via di una presenta frequentazione con Federico Piccinato, nata fuori dalle mura del programma di Uomini e Donne. I due da giorni cercano di discolparsi a vicenda, ma Emanuele Mauti sembra aver perso ormai la fiducia nella tronista, mentre Alessandro Schincaglia potrebbe essere sempre più vicino alla promozione a nuovo tronista. La segnalazione riguardante il gossip sulla Sonia Lorenzini è stata lanciata da Mario Serpa, il quale sui suoi canali social con un post afferma che la notizia relativa alla frequentazione è verissima, anche se i due stanno cercando di chiarire la loro posizione di puntata in puntata. Il trono di Sonia Lorenzini potrebbe essere dunque in pericolo?
Uomini e Donne Trono Classico Sonia Lorenzini, il suo futuro in bilico? Raffaella Mannia avverte: Le bugie...Sonia Lorenzini potrebbe essere nei guai con la redazione di Uomini e Donne, quindi non è ancora ben chiaro quale sarà il futuro sul Trono Classico all'interno del programma. Al momento però sia la Lorenzini che Federico Piccinato sarebbero monitorati attentamente, per vedere se le segnalazioni che anno animato il gossip su una loro frequentazione siano o meno vere. Nel frattempo però la nota autrice Raffaella Mannoia avverte: "Le bugie hanno...".
